Manchester City ou Arsenal ? Thomas Ramos (XV de France) donne son favori en Premier League !

Diffuseur de la Premier League et du Top 14, Canal+ a interrogé Thomas Ramos, joueur du Stade Toulousain et du XV de France, sur le choc entre Manchester City et Arsenal qui a lieu ce dimanche en fin de journée, déterminant concernant le vainqueur du championnat anglais de football.
Thomas Ramos garde visiblement un œil sur le suspense en Premier League. Ce dimanche 19 avril à 17h30, l'Etihad Stadium sera le théâtre d’un choc décisif pour le titre en Angleterre avec la réception du leader Arsenal par son dauphin Manchester City. Six points séparent les deux équipes, alors que les Skyblues comptent un match en moins. Les hommes de Pep Guardiola frapperaient alors un grand coup en cas de succès, un scénario imaginé par l’international français du Stade Toulousain.
« J’aimerais qu’Arsenal gagne, mais… »
Interrogé par Canal+, qui diffusera ce choc de Premier League entre Manchester City et Arsenal, Thomas Ramos a donné son favori : « Je pense que City à domicile est quand même assez costaud, donc je ne vois pas Arsenal allait gagner à Manchester City. Et ça relancerait la course au titre aussi. Honnêtement, au fond de moi, j’aimerais qu’Arsenal gagne le championnat car ça fait des années qu’ils passent à côté d’un titre, donc j’aimerais bien qu’ils gagnent. Mais sur ce match-là, je ne les vois pas aller faire un coup à Manchester City ».
Guardiola sait que City joue gros
Arsenal, qui n’a plus remporté la Premier League depuis 2004, joue gros contre Manchester City. « Si on perd, oui, c’est terminé, a indiqué Pep Guardiola avant ce rendez-vous crucial pour les deux équipes. J’ai dit aujourd’hui aux joueurs : c’est seulement un match de foot et il faut se préparer comme si c’était un match de foot (comme un autre, NDLR). Si on est distrait par nos émotions, c’est comme ça qu’on perd notre concentration ».