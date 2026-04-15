Antoine Dupont, le mauvais souvenir avec ses potes qu’il gardera à vie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Star du rugby français, Antoine Dupont possède déjà un palmarès solide sur le plan collectif et individuel. Mais cela n’a pas empêché le demi de mêlée de connaître quelques désillusions, et ce dès son plus jeune âge. Invité du podcast Sous le soleil de Platon l’année dernière, il s’était confié.

Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont a connu de gros succès au cours de sa carrière, avec le Stade Toulousain mais aussi le XV de France. Le dernier en date remonte au 14 mars dernier, avec la victoire des Bleus face à l’Angleterre pour remporter un deuxième Tournoi des Six Nations consécutif. Mais le demi de mêlée a également connu des revers difficiles à encaisser, dont un qui risque d’étonner ses fans.

Antoine Dupont écarté, la solution radicale envisagée «pour le piquer» https://t.co/vtseZoR6bn — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Sur le coup, ça a été un déchirement tel que je n’avais jamais connu d’émotion si forte » Invité du podcast Sous le soleil de Platon l’année dernière, Antoine Dupont avait raconté un souvenir d’enfance qui l’avait marqué. « La défaite qui m’a fait le plus mal dans toute ma carrière ? Toute proportion gardée, je pense qu’il y en aura deux. La première c’est quand j’étais en juniors à Auch avec tous mes copains. On avait fait toute une série de phase finale, on était le petit club qui se battait contre les grands et on était parvenu jusqu’à la finale où on perd sur un scénario à la dernière action, on a un essai qui est refusé, je vous passe les détails. Sur le coup, ça a été un déchirement tel que je n’avais jamais connu d’émotion si forte. Au niveau où j’étais, pour moi, c’était ma Coupe du monde. En plus, l’année d’après, je quittais mon club et mes copains », avait expliqué Dupont.