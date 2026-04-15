Antoine Dupont écarté, la solution radicale envisagée «pour le piquer» 

Depuis quelques semaines maintenant, le niveau d’Antoine Dupont interroge. Excellent une fois revenu de sa blessure au genou, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France est loin de ce qu’il a pu nous montrer dernièrement. Une baisse de régime d’Antoine Dupont qui fait parler. Et qui pourrait ne pas rester sans conséquence ?
Désormais, le Stade Toulousain n'a plus que le Top 14 à jouer. En effet, Antoine Dupont et ses coéquipiers viennent d'être éliminés de la Champions Cup par l'UBB en quart de finale. Le parcours européen s’arrêté donc là et voilà que suite à ce revers, des questions se posent sur le niveau de Dupont. Alors que le Français avait pour habitude de mettre la barre très haut, voilà que dernièrement, le champion olympique connait un coup de moins bien. Et forcément, cette baisse de régime ne passe pas inaperçue.
« Oui il est moins bon qu’avant, mais… »
Intervenant au micro de RMC lors du Super Moscato Show, Stephen Brun a évoqué ce coup de moins bien d’Antoine Dupont. C’est ainsi qu'il a confié dans un premier temps : « Ce garçon nous a amenés à un niveau de performance avant sa blessure qui était tellement exceptionnelle qu’aujourd'hui, le moindre match correct, on a l’impression que c’est un mauvais match. Oui il est moins bon qu’avant, mais on a souvent coutume de dire que quand tu reviens d’une blessure, les premiers matchs tu as du gaz car il y a l’excitation mais à un moment tu tapes le mur avant de reprendre ton niveau normal ».
« Une ou deux fois sur le banc de touche et peut-être que ça va le remettre »
Et voilà que même si Antoine Dupont va moins bien en ce moment, ce n'est pas pour autant qu’il sort. Stephen Brun aimerait bien que cela change et pourquoi pas écarter le demi de mêlée du Stade Toulousain quelques matchs. « Son statut d’intouchable, pendant le Tournoi des VI Nations on se demandait pourquoi Galthié ne le sort pas, fait qu’aujourd’hui les coachs sont peut-être frileux à le sortir à un moment donné. Le petit Graou l’année dernière s’en est très bien sorti. Il a été très bon Graou. Est-ce que aujourd’hui il n’y a personne pour dire à Antoine, écoute mon grand tu es en train de vivre quelque chose de paranormale depuis un ou deux ans, recentre toi un peu sur le rugby. Ou alors le piquer dans son égo, dans sa fierté, une ou deux fois sur le banc de touche et peut-être que ça va le remettre », a-t-il lâché.