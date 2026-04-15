Antoine Dupont écarté, la solution radicale envisagée «pour le piquer» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis quelques semaines maintenant, le niveau d’Antoine Dupont interroge. Excellent une fois revenu de sa blessure au genou, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France est loin de ce qu’il a pu nous montrer dernièrement. Une baisse de régime d’Antoine Dupont qui fait parler. Et qui pourrait ne pas rester sans conséquence ?

Désormais, le Stade Toulousain n'a plus que le Top 14 à jouer. En effet, Antoine Dupont et ses coéquipiers viennent d'être éliminés de la Champions Cup par l'UBB en quart de finale. Le parcours européen s’arrêté donc là et voilà que suite à ce revers, des questions se posent sur le niveau de Dupont. Alors que le Français avait pour habitude de mettre la barre très haut, voilà que dernièrement, le champion olympique connait un coup de moins bien. Et forcément, cette baisse de régime ne passe pas inaperçue.

Ligue 1 : Cette grande première qui va concerner… Antoine Dupont et Romain Ntamack ! https://t.co/dITrYj2nWw — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Oui il est moins bon qu’avant, mais… » Intervenant au micro de RMC lors du Super Moscato Show, Stephen Brun a évoqué ce coup de moins bien d’Antoine Dupont. C’est ainsi qu'il a confié dans un premier temps : « Ce garçon nous a amenés à un niveau de performance avant sa blessure qui était tellement exceptionnelle qu’aujourd'hui, le moindre match correct, on a l’impression que c’est un mauvais match. Oui il est moins bon qu’avant, mais on a souvent coutume de dire que quand tu reviens d’une blessure, les premiers matchs tu as du gaz car il y a l’excitation mais à un moment tu tapes le mur avant de reprendre ton niveau normal ».