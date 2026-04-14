Transfert de Louis Bielle-Biarrey : Un club de Top 14 prêt à tout pour l’arracher à l’UBB ?

Axel Cornic

Devenu en seulement quelques années l’une des plus grandes stars de la planète rugby, Louis Bielle-Biarrey fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et ce n'est pas seulement le cas pour ses prestations sur le terrain, puisque son contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles se termine dans un peu plus d’un an et cette situation semble avoir alerté certains clubs de Top 14.

C’est peut-être lui le nouveau visage du rugby français. En l’absence d’un Antoine Dupont gravement blessé au genou, Louis Bielle-Biarrey a totalement explosé, que ce soit avec l’UBB ou avec le XV de France. Cela s’est d’ailleurs vu lors du dernier Tournoi des 6 Nations, où il a été élu Meilleur joueur de la compétition avec une large avance sur ses concurrents.

Coup de gueule d’Antoine Dupont, le pire est à venir pour Toulouse https://t.co/2LIUmm8ecF — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Toulon garde un œil sur le dossier et pourrait tenter de le convaincre avec une offre importante » Les suiveurs du XV de France se frottent les mains, puisque l’ailier n’a que 22 ans et a donc encore des nombreuses années devant lui. Mais ceux de l’UBB pourraient bien commencer à s’inquiéter ! D’après les informations de Rugby Pass, l’avenir de Bielle-Biarrey aurait en effet éveillé l’intérêt de plusieurs clubs de Top 14, dont le RCT. « À partir de juin, les clubs pourront officiellement entrer en contact avec lui, même si certaines pistes semblent déjà s’éloigner, comme la Section Paloise ou le Stade Français » a expliqué le média spécialisé dans le rugby. « Toulon, en revanche, garde un œil sur le dossier et pourrait tenter de le convaincre avec une offre importante ».