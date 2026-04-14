Transfert de Louis Bielle-Biarrey : Un club de Top 14 prêt à tout pour l’arracher à l’UBB ?

Devenu en seulement quelques années l’une des plus grandes stars de la planète rugby, Louis Bielle-Biarrey fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et ce n'est pas seulement le cas pour ses prestations sur le terrain, puisque son contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles se termine dans un peu plus d’un an et cette situation semble avoir alerté certains clubs de Top 14.
C’est peut-être lui le nouveau visage du rugby français. En l’absence d’un Antoine Dupont gravement blessé au genou, Louis Bielle-Biarrey a totalement explosé, que ce soit avec l’UBB ou avec le XV de France. Cela s’est d’ailleurs vu lors du dernier Tournoi des 6 Nations, où il a été élu Meilleur joueur de la compétition avec une large avance sur ses concurrents.
« Toulon garde un œil sur le dossier et pourrait tenter de le convaincre avec une offre importante »
Les suiveurs du XV de France se frottent les mains, puisque l’ailier n’a que 22 ans et a donc encore des nombreuses années devant lui. Mais ceux de l’UBB pourraient bien commencer à s’inquiéter ! D’après les informations de Rugby Pass, l’avenir de Bielle-Biarrey aurait en effet éveillé l’intérêt de plusieurs clubs de Top 14, dont le RCT. « À partir de juin, les clubs pourront officiellement entrer en contact avec lui, même si certaines pistes semblent déjà s’éloigner, comme la Section Paloise ou le Stade Français » a expliqué le média spécialisé dans le rugby. « Toulon, en revanche, garde un œil sur le dossier et pourrait tenter de le convaincre avec une offre importante ».
Avantage UBB pour le moment ?
Mais doit-on vraiment s’inquiéter à Bordeaux ? Récemment, Midi Olympique faisait le point sur la prolongation de Louis Bielle-Biarrey, dont l’actuel contrat va jusqu’en juin 2027. A en croire le bi-hebdomadaire, l’UBB est actuellement la piste la plus sérieuse pour l’international français, qui serait très heureux dans son club et ne verrait pour le moment pas l’intérêt de partir. Les Bordelo-bèglais ont récemment annoncé la signature de Damian Penaud jusqu’en 2028, puis celle de Maxime Lucu jusqu’en 2029 et pourraient donc bientôt boucler un très gros coup avec leur ailier. En attendant, ce dernier pourrait agrandir son palmarès en cette fin de saison avec un possible doublé en Champions Cup.