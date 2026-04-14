Antoine Dupont déjà dépassé ? La réponse de Louis Bielle-Biarrey

Axel Cornic

Revenu d’une grave blessure au genou, Antoine Dupont a rencontré quelques difficultés, que ce soit avec le XV de France ou avec son club du Stade Toulousain. Certains se demandent même s’il n’a pas un peu perdu de son niveau, surtout que la comparaison avec un Louis Bielle-Biarrey plus jeune et surtout plus performant, n’arrange pas vraiment les choses.

La hype est déjà terminée ? Voilà des années qu’on multiplie les superlatifs lorsqu’il s’agit de décrire Antoine Dupont, mais le vent semble avoir tourné. Revenu en novembre dernier après une deuxième rupture des ligaments croisés au genou droit, le demi de mêlée de 29 ans semble en effet très loin du niveau qui avait fait de lui l'un des Meilleurs joueurs de la planète. Et cela s’est d’ailleurs vu récemment, avec notamment une fin de Tournoi des 6 Nations assez compliquée.

Romain Ntamack - Matthieu Jalibert : Le débat est relancé au XV de France ! https://t.co/Y6XTaBw2wZ — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Antoine a une notoriété bien supérieure à la mienne » Que les fans français ne s’inquiètent pas toutefois, puisqu’ils ont déjà une nouvelle star montante devant laquelle s’extasier. Il s’agit évidemment de Louis Bielle-Biarrey, qui à 22 ans réalise déjà des choses incroyables. Au point d’avoir déjà dépassé Antoine Dupont ? « Antoine a une notoriété bien supérieure à la mienne » a calmé l’ailier du XV de France et de l’UBB, dans un entretien accordé à GQ.