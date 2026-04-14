Antoine Dupont déjà dépassé ? La réponse de Louis Bielle-Biarrey

Revenu d’une grave blessure au genou, Antoine Dupont a rencontré quelques difficultés, que ce soit avec le XV de France ou avec son club du Stade Toulousain. Certains se demandent même s’il n’a pas un peu perdu de son niveau, surtout que la comparaison avec un Louis Bielle-Biarrey plus jeune et surtout plus performant, n’arrange pas vraiment les choses.
La hype est déjà terminée ? Voilà des années qu’on multiplie les superlatifs lorsqu’il s’agit de décrire Antoine Dupont, mais le vent semble avoir tourné. Revenu en novembre dernier après une deuxième rupture des ligaments croisés au genou droit, le demi de mêlée de 29 ans semble en effet très loin du niveau qui avait fait de lui l'un des Meilleurs joueurs de la planète. Et cela s’est d’ailleurs vu récemment, avec notamment une fin de Tournoi des 6 Nations assez compliquée.
« Antoine a une notoriété bien supérieure à la mienne »
Que les fans français ne s’inquiètent pas toutefois, puisqu’ils ont déjà une nouvelle star montante devant laquelle s’extasier. Il s’agit évidemment de Louis Bielle-Biarrey, qui à 22 ans réalise déjà des choses incroyables. Au point d’avoir déjà dépassé Antoine Dupont ? « Antoine a une notoriété bien supérieure à la mienne » a calmé l’ailier du XV de France et de l’UBB, dans un entretien accordé à GQ.
« Est-ce que ça me fait stresser ? Ah non, je suis très content ! »
« Mais c'est vrai que depuis ce tournoi des VI Nations, je commence à ressentir que la notoriété va un petit peu plus loin » a tout de même reconnu Louis Bielle-Biarrey. « Je prends ça bien parce que ça veut dire que mes performances suivent et que les gens accrochent avec mon style de jeu et mon personnage. Est-ce que ça me fait stresser ? Ah non, je suis très content ! Encore une fois, ça veut dire que je performe, ce qui est le plus important. Après, oui, je suis plus sollicité, il faut donc faire plus attention au quotidien. C’est un équilibre à trouver ».