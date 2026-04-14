Le geste d’Antoine Dupont choque sur RMC, «il n’a jamais fait ça !»

Axel Cornic

Pour la première fois depuis 2018, on ne verra pas le stade Toulousain dans le dernier carré de Champions Cup. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont été éliminés par l’UBB pour la deuxième fois consécutive, même si contrairement à la première cela s’est fait en quart et non en demi-finale (30-15). Et le demi de mêlée n’a pas vraiment été irréprochable...

Que se passe-t-il avec Antoine Dupont ? Après un retour de blessure fracassant, la star du rugby français semble traverser une période un peu plus délicate. On l’avait déjà remarqué avec le XV de France lors des deux dernières journées du 6 Nations 2026, mais ça continue avec son club du Stade Toulousain, qui a récemment été éliminé en Champions Cup.

C'est terminé à Chaban. L'aventure européenne s'arrête là pour nos Toulousains. pic.twitter.com/ijBXSTlWvq — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 12, 2026

« Là où j’ai trouvé l’UBB très fort, c’est collectivement, parce qu’ils auraient pu exploser » Surclassés en seconde période par l’UBB de Matthieu Jalibert et de Louis Bielle-Biarrey, les Toulousains n’ont rien pu faire. Mais on a surtout vu briller Maxime Lucu, habituelle doublure de Dupont avec le XV de France. « Là où j’ai trouvé l’UBB très fort, c’est collectivement, parce qu’ils auraient pu exploser. Lucu, exceptionnel ! Ils ont défendu collectivement, ça a été quand même héroïque » a analysé Denis Charvet, dans l’émission Super Moscato Show sur RMC.