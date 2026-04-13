Antoine Dupont : «L’erreur» qui a coûté cher au Stade toulousain !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le Stade toulousain. Les Rouge-et-Noir souhaitaient prendre leur revanche sur l’UBB en Champions Cup. Mais finalement, ce sont les hommes de Yannick Bru qui se sont imposés (30-15). Une erreur d’Antoine Dupont a notamment coûté cher aux siens pendant la rencontre.

Le Stade toulousain espérait prendre sa revanche sur l’UBB ce dimanche en Champions Cup. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les hommes d’Ugo Mola se sont une nouvelle fois éliminés par ceux de Yannick Bru (30-15). Certains faits de jeu ont coûté cher aux Rouge-et-Noir. Une erreur d’Antoine Dupont n’a d’ailleurs pas aider les siens dans cette confrontation franco-française sur la scène européenne.

Le phénomène Louis Bielle-Biarrey est inarrêtable : Antoine Dupont déjà dépassé ? https://t.co/JqVTPDTv6L — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«Ce sont des faits de jeu qui sont très dur pour le Stade toulousain» « Bordeaux a fait un gros match. Ils ne dominent pas en première période, après Aldegheri en fait une belle. J’ai bien aimé la connerie (rire). Le mec le sait au moment où il le fait mais il ne peut pas s’en empêcher. Donc là, il prend un carton rouge 20 minutes. Ça va parce qu’ils peuvent faire entrer un mec derrière. Et puis Dupont, le croche-patte, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? C’est une erreur. Ce sont des faits de jeu qui sont très dur pour le Stade toulousain. Mais en touche, tu es plus que moyen. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, tu n’en vois pas à ce niveau là. Ils te perdent des ballons très importants » a expliqué Vincent Moscato dans le Super Moscato Show sur RMC.