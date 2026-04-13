L'UBB de Jalibert et Bielle-Biarrey favorisé par l’arbitrage ? L’étrange tacle du Stade Toulousain...

Axel Cornic

Pour la première fois depuis 2018, le Stade Toulousain sera absent du dernier carré de la Champions Cup. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont été éliminés par l’Union Bordeaux-Bègles de Matthieu Jalibert, qui a surtout su profiter de leur grande indiscipline pour plier la rencontre (30-15).

En Top 14 comme en Champions Cup, c’est le Stade Toulousain qui affiche le plus gros palmarès. Mais ce ne sera pas cette année qu’ils pourront ajouter un nouveau trophée international à la collection ! Déjà éliminés en demi-finale la saison dernière, les Toulousains ont une nouvelle fois croisé la route de l’UBB, qui les a cette fois fait sortir au stade des quarts de finale.

C'est terminé à Chaban. L'aventure européenne s'arrête là pour nos Toulousains. pic.twitter.com/ijBXSTlWvq — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 12, 2026

Deux cartons pour le Stade Toulousain Tout s’est joué en seconde période, avec l’UBB qui a évolué en supériorité numérique. Dorian Aldegheri a en effet écopé d’un carton rouge deux minutes avant la fin de la première mi-temps et même Antoine Dupont a été pris par la patrouille, puisqu’il a reçu un carton jaune un peu avant l’heure de jeu. Et pour ne rien arranger, Maxime Lucu a su profiter de la moindre occasion pour alourdir le score grâce à son pied, scellant ainsi la défaite du Stade Toulousain.