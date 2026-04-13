Antoine Dupont enflamme les réseaux sociaux (et c’est assez surprenant)

Axel Cornic

Gravement blessé au genou en mars 2025, Antoine Dupont n’a que très peu joué ces derniers mois, puisqu’il a fait son retour à la compétition seulement en novembre dernier. Et s’il a remporté le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, ça ne se passe pas vraiment au mieux avec son club du Stade Toulousain, récemment éliminé de la Champions Cup.

C’est un véritable évènement. Mastodonte de la planète rugby et souvent considéré comme le meilleur club au monde, le Stade Toulousain ne sera pas dans le dernier carré de la Champions Cup. Ce n’était plus arrivé depuis 2018, avec l’UBB qui a donc réussi à éliminer Antoine Dupont et ses coéquipiers pour la deuxième année consécutive (30-15).

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Merci à tous les supporters présents à Bordeaux ❤️‍🩹 pic.twitter.com/BdhCiqR0Sl — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 12, 2026

Antoine Dupont, faut-il s’inquiéter ? Justement, le capitaine toulousain est tout particulièrement pointé du doigt depuis cette défaite... ce qui est également une grande première ! Car d’habitude, on manque de superlatifs pour décrire Antoine Dupont, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby. Mais cette fois, certains ont constaté un léger déclin et on l’avait déjà vu lors du 6 Nations 2026 avec le XV de France, que ce soit contre l’Ecosse ou l’Angleterre. Cette fois-ci c’est avec son club du Stade Toulousain qu’il semble être passé à côté, avec notamment un carton jaune contre l’UBB.