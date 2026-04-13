Du jamais vu avec Louis Bielle-Biarrey : Ça fait mal pour Antoine Dupont !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Louis Bielle-Biarrey a une nouvelle fois fait tomber Antoine Dupont. L’UBB s’est imposé contre le Stade toulousain en Champions Cup (30-15) et a ainsi éliminé les Rouge-et-Noir de la compétition européenne. Dans le même temps, le club bordelais a réalisé du jamais vu avec l’ailier de 22 ans, et cela a fait mal au demi de mêlée de 29 ans.

Le Stade toulousain espérait prendre sa revanche sur l’UBB ce dimanche en Champions Cup. Le club bordelais avait éliminé les Rouge-et-Noir de la compétition européenne la saison dernière. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui se sont inclinés sur la pelouse des hommes de Yannick Bru (30-15).

Dupont et Ntamack contre Jalibert et Bielle-Biarrey : «On risque d'être déçu», une désillusion en prévision ? https://t.co/7mLlh02uli — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

L'UBB réalise une première contre le Stade toulousain De cette manière, l’UBB de Louis Bielle-Biarrey a réalisé une grande première comme le rapporte Le Dauphiné Libéré. Avant ce dimanche, le club bordelais n’avait jamais battu le Stade toulousain lorsque Thomas Ramos et Antoine Dupont étaient titulaires. C’est désormais chose faite. La Dépêche précise que voir les hommes d’Ugo Mola sortir à ce stade relève de l’anomalie, tant le club est le plus titré en Champions Cup (6 sacres). Il faut en effet revenir à la saison 2016-2017 pour voir une telle désillusion avec le Stade toulousain.