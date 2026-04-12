Fabien Galthié remplacé : Le casting est déjà lancé pour le XV de France

Axel Cornic

Tout le monde parle de la succession de Didier Deschamps, qui quittera l’équipe de France de football pour peut-être laisser sa place à Zinedine Zidane, grand favori pour le remplacer. Mais la question semble également se poser au rugby, même si Fabien Galthié est encore lié au XV de France au moins jusqu’en juin 2028.

Les années 2010 n’ont pas été les meilleures du rugby français, en dépit d’une finale de Coupe du monde perdue d’un point face à la Nouvelle-Zélande, en 2011. Mais tout a commencé à changer avec l’arrivée de Fabien Galthié, qui a totalement relancé le XV de France et en a fait l’une des équipes les plus craintes de la planète.

Bielle-Biarrey, Jalibert... Antoine Dupont sait déjà le calvaire qui l’attend face à l’UBB https://t.co/nB6jRQP7if — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Qui pour remplacer Galthié ? Vu les très bons résultats la Fédération française de rugby et Bernard Laporte, le président de l’époque, avaient annoncé sa prolongation de contrat jusqu’en 2028. Galthié sera donc à la tête du XV de France pour la prochaine Coupe du monde... mais après ? A deux ans de cette échéance, L’Equipe commence déjà à se poser la question de sa succession et le moins que l’on puisse dire, c’est que les candidats sont nombreux.