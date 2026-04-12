Fabien Galthié remplacé : Le casting est déjà lancé pour le XV de France

Tout le monde parle de la succession de Didier Deschamps, qui quittera l’équipe de France de football pour peut-être laisser sa place à Zinedine Zidane, grand favori pour le remplacer. Mais la question semble également se poser au rugby, même si Fabien Galthié est encore lié au XV de France au moins jusqu’en juin 2028.
Les années 2010 n’ont pas été les meilleures du rugby français, en dépit d’une finale de Coupe du monde perdue d’un point face à la Nouvelle-Zélande, en 2011. Mais tout a commencé à changer avec l’arrivée de Fabien Galthié, qui a totalement relancé le XV de France et en a fait l’une des équipes les plus craintes de la planète.
Qui pour remplacer Galthié ?
Vu les très bons résultats la Fédération française de rugby et Bernard Laporte, le président de l’époque, avaient annoncé sa prolongation de contrat jusqu’en 2028. Galthié sera donc à la tête du XV de France pour la prochaine Coupe du monde... mais après ? A deux ans de cette échéance, L’Equipe commence déjà à se poser la question de sa succession et le moins que l’on puisse dire, c’est que les candidats sont nombreux.
Mola, Bru, Piqueronies... Les candidats sont nombreux !
Le plus crédible n’est autre qu’Ugo Mola, qui réalise des miracles au Stade Toulousain depuis 2015 et est sous contrat jusqu’en 2031. L’Equipe parle également de Sébastien Piqueronies, champion du monde en 2018 et 2019 et la France U20, qui a fait de la Section Paloise l’une des surprises du Top 14 en s’appuyant surtout sur des jeunes talents. Evidemment, Yannick Bru est un autre profil crédible avec tout ce qu’il a pu réaliser à l’UBB ces dernières années. A noter que pour lui ce serait un retour, puisqu’il avait été l’adjoint de Philippe Saint-André de 2012 à 2015 puis de Guy Novès de 2015 à 2017.