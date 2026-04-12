Bielle-Biarrey, Jalibert... Antoine Dupont sait déjà le calvaire qui l’attend face à l’UBB

Axel Cornic

La pression monte après le dernier quart de finale de la Champions Cup, qui va opposer le Stade Toulousain au champion en titre, l’Union Bordeaux-Bègles. Tout le monde s’attend à une revanche de la part des Toulousains après la défaite de la saison dernière, mais Antoine Dupont sait que ne va pas être simple ce dimanche.

C’est le choc que tout le monde attendait. On connait trois des demi-finalistes avec Bath, le Leinster ainsi que le RCT, qui s’est qualifié au bout du suspense samedi sur la pelouse de Glasgow (19-22). C’est désormais au tour de l’UBB et du Stade Toulousain de s’affronter pour décider qui va prendre la dernière place et pour le moment, personne ne pourrait dire qui part favori.

Antoine Dupont à Paris : «Je crois qu’on ne se rend pas compte…», cette aventure qui a tout changé pour lui https://t.co/76bGY97FMe — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« Avec les armes offensives qu’ils ont, c’est dur de ne pas être en difficulté » Et ce n’est pas Antoine Dupont qui va trancher, puisqu’il s’est montré tout particulièrement méfiant avant d’affronter l’attaque de feu de l’UBB, où on retrouve notamment un certain Louis Bielle-Biarrey. « Si tu dis que tu veux prendre 0 point en allant à Bordeaux, c’est osé. Il y a des chances qu’on prenne des points et des essais, comme ça nous est arrivé d’autres fois. Avec les armes offensives qu’ils ont, c’est dur de ne pas être en difficulté » a expliqué le capitaine toulousain. « On le sait, les matchs de haut niveau constituent une bataille de nerfs. Il faudra accepter d’avoir des temps plus faibles en restant mobilisés, concentrés. Si ça finit à 40-30 pour nous, je serais content. Mais c’est vrai que quand tu en prends trente, c’est dur d’en mettre quarante ».