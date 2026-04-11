Antoine Dupont annonce une surprise à l'UBB !

Dimanche à Bordeaux, l'UBB et le Stade Toulousain se disputeront une place dans le dernier carré de la Champions Cup. Un choc qui s'est imposé comme le nouveau classique du rugby français ces dernières années. Et Antoine Dupont annonce d'ailleurs la couleur.
C'est un choc très attendu qui se déroulera dimanche à Bordeaux. L'UBB va effectivement recevoir le Stade Toulousain pour le choc des quarts de finale de la Champions Cup entre deux équipes qui se connaissent très bien désormais puisqu'il s'agit du nouveau classique du rugby français. Et ce sont également les deux effectifs qui fournissent le plus le XV de France. Et pourtant, Antoine Dupont annonce des surprises du côté de l'UBB, bien qu'il rappelle qu'il connait très bien les Bordelais.
Antoine Dupont s'attend à des surprises à l'UBB
« Je ne suis pas inquiet, ils nous auront préparé une ou deux surprises. Ça se jouera sur des détails. Les équipes évoluent, les attaques et les défenses essaient de s'adapter. A 80% ou 90%, avec l'UBB, on se connaît. Ce sont les petites choses qui feront les grandes différences. En tout cas, on est moins surpris que quand on joue Bristol. L'adversaire sera bien plus coriace ce week-end », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Je ne suis pas inquiet, ils nous auront préparé une ou deux surprises»
« Quand tu joues Bordeaux, dire que tu veux prendre zéro essai avant le match, c'est osé. Il y a des chances qu'on prenne des points et des essais, il faudra qu'on reste mobilisés et concentrés. Avec leurs armes offensives, c'est dur de ne jamais être en difficulté. On sait que les matchs de haut niveau sont des batailles de nerfs. On doit accepter d'avoir des temps plus faibles, de prendre des points, et savoir revenir dans le match. Mais si ça finit à 40-30 pour nous, je serai content quand même ! », ajoute Antoine Dupont.