Antoine Dupont annonce une surprise à l'UBB !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche à Bordeaux, l'UBB et le Stade Toulousain se disputeront une place dans le dernier carré de la Champions Cup. Un choc qui s'est imposé comme le nouveau classique du rugby français ces dernières années. Et Antoine Dupont annonce d'ailleurs la couleur.

C'est un choc très attendu qui se déroulera dimanche à Bordeaux. L'UBB va effectivement recevoir le Stade Toulousain pour le choc des quarts de finale de la Champions Cup entre deux équipes qui se connaissent très bien désormais puisqu'il s'agit du nouveau classique du rugby français. Et ce sont également les deux effectifs qui fournissent le plus le XV de France. Et pourtant, Antoine Dupont annonce des surprises du côté de l'UBB, bien qu'il rappelle qu'il connait très bien les Bordelais.

Antoine Dupont et l'UBB : Il prépare sa vengeance ! https://t.co/PvAqZrBK01 — le10sport (@le10sport) April 4, 2026

Antoine Dupont s'attend à des surprises à l'UBB « Je ne suis pas inquiet, ils nous auront préparé une ou deux surprises. Ça se jouera sur des détails. Les équipes évoluent, les attaques et les défenses essaient de s'adapter. A 80% ou 90%, avec l'UBB, on se connaît. Ce sont les petites choses qui feront les grandes différences. En tout cas, on est moins surpris que quand on joue Bristol. L'adversaire sera bien plus coriace ce week-end », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.