«Je vais travailler encore plus dur» : Victor Wembanyama annonce la couleur après la défaite des Spurs en Finales NBA

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’ils auront dépassé les attentes placées en eux au début de la saison, les San Antonio Spurs ont été battus par les New York Knicks en Finales NBA, après leur défaite dans le match 5 (90-94) dans la nuit de samedi à dimanche. Victor Wembanyama a estimé que lui et ses coéquipiers n’étaient pas encore prêts à décrocher leur première bague, mais il compte bien revenir encore plus fort la saison prochaine.

Pour Victor Wembanyama, la défaite des San Antonio Spurs face aux New York Knicks en Finales NBA est « la plus grande leçon » de sa vie. Le Français était forcément extrêmement déçu d’avoir échoué si près du but, mais ce n’est que partie remise, lui qui estime que lui et ses coéquipiers n’étaient « pas prêts. Je n'étais pas prêt à gagner une bague. C'est évident. Je pense qu'en termes de volonté de bien faire, d'efforts, on était et j'étais à un bon niveau. Mais l'expérience... On ne manque pas de talent et de capacités, mais on a fait trop d'erreurs. »

« Je vais devoir vivre avec ça » Alors que leur manque d’expérience a été un facteur souvent mis en avant lors de ces playoffs, les San Antonio Spurs en ont fait le plein. « Il n’y a pas de meilleure expérience que celle qu’on vient de vivre », a poursuivi Victor Wembanyama en conférence de presse, même s’il sait que le chemin pour retourner en Finales NBA sera long et semé d’embûches. « Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a probablement une centaine de matchs à jouer avant qu'on puisse revenir en finale. Je ne sais pas comment le dire en anglais, mais je vais devoir vivre avec ça, essayer de ralentir, d'attendre et de bien faire les choses pendant les 100 prochains matchs. »