Top 14 - Gaël Fickou : Son grand objectif avant le transfert à Toulon

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bientôt de retour au Rugby Club Toulonnais, Gaël Fickou connaît une fin de saison excitante avec le Racing 92, tombeur de Pau (33-31) ce samedi soir au Hameau. Le club des Hauts-de-Seine a désormais rendez-vous avec le Stade Toulousain en demi-finale de Top 14 ce samedi au Vélodrome et se veut ambitieux.

Chaque match peut être le dernier pour Gaël Fickou. Après cinq saisons passées au Racing 92, l’international français va retrouver son club formateur durant l’été, s’engageant pour une saison (plus une en option) à Toulon. Pour sa 107e apparition avec le club des Hauts-de-Seine, Fickou a fait tomber la Section Paloise au Hameau dans ce premier barrage du Top 14 saison 2025-2026 et s’apprête désormais à retrouver le Stade Toulousain en demi-finale avec ses coéquipiers. Les Franciliens se montrent ambitieux pour la suite en rêvant d'un sacre.

« Toulouse ? On sera prêt » « On a fait la différence sur notre puissance soir. Ils sont très difficiles à défendre, ils courent énormément, ils se déplacent, ce n’est pas simple. Mais on a une puissance telle qui fait que l’on avance, que l’on gagne nos duels et qu’on arrive à marquer rapidement donc c’est cool, a confié Gaël Fickou, au micro de Canal+. C’est une belle performance. Cela n’a pas été simple car c’est une équipe formidable qui fait une très belle saison. On savait que ça allait être difficile donc on s’est préparé. On avance humblement sans prétention. On sait que nous avons des qualités donc on essaye de jouer à fond. Ce soir ça nous a réussi. Maintenant, c’est un autre morceau : Toulouse. C’est l’une des meilleures équipes du monde. On va se préparer. Ce sera très dur mais on sera prêt. »