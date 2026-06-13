Top 14 : Une proposition tombe pour répondre à un problème dénoncé par Antoine Dupont

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la polémique du salary cap anime le rugby français. Demi de mêlée et du XV de France, Antoine Dupont avait même pris position sur ce sujet pour dénoncer des règles trop contraignantes. Une solution peut-elle toutefois être trouvée pour répondre à ce problème ? Voilà qu’une proposition a été soumise pour convaincre tout le monde.

Au cours des derniers mois, plusieurs grands noms du rugby français ont rejoint le combat contre le salary cap dans le Top 14. Et c’est Antoine Dupont qui avait notamment été l’un des premiers. La star du Stade Toulousain avait alors dénoncé : « Ce n’est pas correct de ne pas autoriser les joueurs à utiliser leur image personnelle dans un cadre publicitaire. Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap ».

« On veut créer un marquee player JIFF » Alors qu’Antoine Dupont et d’autres ont donc dénoncé ce salary, certains tentent de trouver une solution. C’est ce qui a été proposé par Provale, le syndicat des joueurs. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Malik Hamadache, président du syndicat, a détaillé son projet : « On veut créer un marquee player JIFF (joueur issu des filières de formation) pour favoriser tout le travail des filières de la formation française. Certains joueurs ont une image et une notoriété qui dépassent largement celle de leur ville. On en sortirait donc un du salary-cap dans les quatorze clubs. Pourquoi ne pas inclure les stars venues de l’étranger ? Au début, on avait évoqué cette possibilité d'en mettre deux, comme les Anglais, un JIFF et un non-JIFF, mais notre proposition a évolué car notre objectif est vraiment d'avoir une équipe de France forte. Et ça passe par une formation forte. Mais rien n'empêchera les présidents de recruter de très bons joueurs étrangers avec le reste de la masse salariale dont ils disposent et qui demeurerait identique ».