Top 14 : L’UBB éliminée, c’est une bonne nouvelle pour Bielle-Biarrey et Jalibert

Finaliste du Top 14 la saison dernière, l’UBB n’a cette fois même pas réussi à se qualifier pour les barrages. Alors que les joueurs de Yannick Bru ont remporté la Champions Cup il y a quelques semaines maintenant, il n’y aura donc pas de doublé. Ayant fini la saison de Top 14 à la 8ème place, les Bordelais ont vu leur saison prendre fin plus tôt que prévu. Et voilà que pour Louis Bielle-Biarrey ou encore Matthieu Jalibert, ce n’est peut-être qu’un mal pour un bien.
Alors que le Stade Toulousain et Montpellier attendent de savoir qui ils affronteront en demi-finales du Top 14, ce sont le Stade Français, Pau, le Racing 92 et La Rochelle qui vont disputer les barrages. Pas de trace donc de l’UBB. L’équipe de Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert n’a pas réussi à se qualifier pour ces phases finales du championnat après avoir pourtant remporté la Champions Cup. Les Bordelais ont fini à la 8ème place du Top 14, synonyme de fin de saison donc pour eux.
« Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu de pré-saison longue »
Si l’UBB visait bien évidemment le titre national, la saison a donc pris fin prématurément pour les joueurs de Yannick Bru. Et ce n’est finalement peut-être pas une si mauvaise nouvelle. En effet, pour Le Républicain Sud Gironde, Damien Tourdias, médecin de l’UBB, a expliqué : « Cette sortie prématurée peut-elle finalement permettre aux joueurs de plus se reposer avant la prochaine saison ? Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu de pré-saison longue, donc oui. Sauf que si nous avons beaucoup de joueurs qui partent en équipe de France, ce ne serra pas le cas pour eux. Ils n’auront pas ce temps de régénération plus long. Mais bien sûr, c’est le point positif que l’on peut retrouver, avoir une pré-saison plus longue pour régénérer les corps et se préparer au mieux ».
Une défaite fatale face à Clermont
Battue par Clermont lors de la dernière journée du Top 14, l’UBB n’a donc pas réussi à assurer son ticket au moins pour les barrages. A propos de cette défaite, Damien Tourdias a par ailleurs confié : « Est-ce qu’il y a un lien entre la défaite contre Clermont et la victoire de la Champions Cup ? Je pense évidemment, car pendant que nous nous battions contre les plus grosses équipes d’Europe nos adversaires du Top 14 se reposaient. Il faut aussi savoir que le Top 14 devient de plus en plus difficile. C’est une compétition longue et éprouvante pour tout le monde, tant pour les joueurs que pour le staff. On pouvait prétendre à autre chose, mais nous avons déjà le back-to-back (en Coupe d'Europe), cela reste une belle saison ».