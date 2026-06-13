Top 14 : L’UBB éliminée, c’est une bonne nouvelle pour Bielle-Biarrey et Jalibert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Finaliste du Top 14 la saison dernière, l’UBB n’a cette fois même pas réussi à se qualifier pour les barrages. Alors que les joueurs de Yannick Bru ont remporté la Champions Cup il y a quelques semaines maintenant, il n’y aura donc pas de doublé. Ayant fini la saison de Top 14 à la 8ème place, les Bordelais ont vu leur saison prendre fin plus tôt que prévu. Et voilà que pour Louis Bielle-Biarrey ou encore Matthieu Jalibert, ce n’est peut-être qu’un mal pour un bien.

Alors que le Stade Toulousain et Montpellier attendent de savoir qui ils affronteront en demi-finales du Top 14, ce sont le Stade Français, Pau, le Racing 92 et La Rochelle qui vont disputer les barrages. Pas de trace donc de l’UBB. L’équipe de Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert n’a pas réussi à se qualifier pour ces phases finales du championnat après avoir pourtant remporté la Champions Cup. Les Bordelais ont fini à la 8ème place du Top 14, synonyme de fin de saison donc pour eux.

« Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu de pré-saison longue » Si l’UBB visait bien évidemment le titre national, la saison a donc pris fin prématurément pour les joueurs de Yannick Bru. Et ce n’est finalement peut-être pas une si mauvaise nouvelle. En effet, pour Le Républicain Sud Gironde, Damien Tourdias, médecin de l’UBB, a expliqué : « Cette sortie prématurée peut-elle finalement permettre aux joueurs de plus se reposer avant la prochaine saison ? Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu de pré-saison longue, donc oui. Sauf que si nous avons beaucoup de joueurs qui partent en équipe de France, ce ne serra pas le cas pour eux. Ils n’auront pas ce temps de régénération plus long. Mais bien sûr, c’est le point positif que l’on peut retrouver, avoir une pré-saison plus longue pour régénérer les corps et se préparer au mieux ».