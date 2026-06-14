Top 14 : Le Racing 92 qualifié, l’avertissement lancé à Toulouse

Vainqueur à Pau (33-31) ce samedi soir au bout du suspense, le Racing 92 s’est qualifié pour les demi-finales de Top 14. La bande à Patrice Collazo se veut ambitieuse avant le match au Stade Vélodrome de Marseille contre le Stade Toulousain.
Seule équipe invaincue à domicile en Top 14 cette saison, la Section Paloise a craqué au pire des moments. Samedi soir, le Racing 92 a créé la surprise en s’imposant au stade du Hameau lors du premier barrage du week-end grâce à des essais de Carbonneau (2', 53') et Fickou (50’). « La mission, c'était de faire un truc que personne n'avait jamais fait cette saison à Pau, confiait Patrice Collazo après la rencontre. Franchement, je suis juste content pour les mecs. Comme je l'ai dit, c'est un groupe un peu des extrêmes. Mais quand ils sont comme ça, qu'ils se connectent entre eux et qu'ils savent qu'ils appartiennent à quelque chose d'important, ils sont difficilement jouables. »
« Essayer d’aller en finale et même un peu plus »
Le Racing 92 se projette désormais sur la suite, et le choc face au Stade Toulousain en demi-finales à Marseille vendredi prochain (21h05). « Après le barrage pour perdre en demie, c’est un peu pareil. Donc il y aura un gros combat le week-end prochain pour essayer d’aller en finale et même un peu plus », confiait Max Spring au micro de Canal+.
« A nous de bien se préparer pour faire un bon match »
Même son de cloche chez Léo Carbonneau, qui ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. « Maintenant c’est Toulouse. On savait qu’à Pau ça allait être une tâche très difficile. Maintenant notre second objectif c’est le Vélodrome contre le Stade Toulousain. A nous de bien se préparer pour faire un bon match », confie celui qui s’est distingué au Stade du Hameau : « Je marque un doublé, c’est bien, j’essaye d’anticiper les courses de mes joueurs. Surtout à Pau devant ma famille, c’est super. »