Ce «moment compliqué» vécu par Antoine Dupont, il veut se rattraper !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’an dernier, Antoine Dupont a passé de longs mois à l’infirmerie après la rupture d'un ligament croisé de son genou droit survenue lors d’une rencontre du XV de France en mars. De quoi notamment le priver d’un rendez-vous important du Stade Toulousain. Aujourd’hui, le demi de mêlée est revanchard.

Ce dimanche, le Stade Toulousain affronte Bordeaux en quart de finale de Champions Cup, un an après avoir perdu contre ce même adversaire, en demi-finale. Cette fois-ci, Ugo Mola pourra compter sur Antoine Dupont, qui avait dû faire une croix sur le rendez-vous de la saison dernière après sa grave blessure à un genou. Interrogé en conférence de presse avant l’événement, le capitaine a reconnu s’être senti « impuissant » en assistant à la défaite des siens à l’époque.

Antoine Dupont et ses coéquipiers «ont énormément à perdre», l’avertissement lâché sur RMC https://t.co/MCLuHpRx4s — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Ce sont toujours des moments compliqués » « Bien sûr que quand on passe des phases finales dans les tribunes, ce sont toujours des moments compliqués. On s’entraîne toute la saison pour pouvoir vivre ces moments-là et on se sent toujours impuissants, a confié Antoine Dupont, dans des propos rapportés par La Dépêche. Maintenant, je pense que tout le monde aura de l’enthousiasme et l’énergie nécessaire au vu du scénario de l’année dernière. On sait l’importance qu’a cette compétition pour le club, et comme je l’ai dit, en sortir en demi-finale avec des regrets, ce ne sont pas des choses qui nous ressemblent. Donc je pense que tout le monde aura à cœur de montrer un autre visage ce week-end. »