Ce «moment compliqué» vécu par Antoine Dupont, il veut se rattraper !

L’an dernier, Antoine Dupont a passé de longs mois à l’infirmerie après la rupture d'un ligament croisé de son genou droit survenue lors d’une rencontre du XV de France en mars. De quoi notamment le priver d’un rendez-vous important du Stade Toulousain. Aujourd’hui, le demi de mêlée est revanchard.
Ce dimanche, le Stade Toulousain affronte Bordeaux en quart de finale de Champions Cup, un an après avoir perdu contre ce même adversaire, en demi-finale. Cette fois-ci, Ugo Mola pourra compter sur Antoine Dupont, qui avait dû faire une croix sur le rendez-vous de la saison dernière après sa grave blessure à un genou. Interrogé en conférence de presse avant l’événement, le capitaine a reconnu s’être senti « impuissant » en assistant à la défaite des siens à l’époque.
« Ce sont toujours des moments compliqués »
« Bien sûr que quand on passe des phases finales dans les tribunes, ce sont toujours des moments compliqués. On s’entraîne toute la saison pour pouvoir vivre ces moments-là et on se sent toujours impuissants, a confié Antoine Dupont, dans des propos rapportés par La Dépêche. Maintenant, je pense que tout le monde aura de l’enthousiasme et l’énergie nécessaire au vu du scénario de l’année dernière. On sait l’importance qu’a cette compétition pour le club, et comme je l’ai dit, en sortir en demi-finale avec des regrets, ce ne sont pas des choses qui nous ressemblent. Donc je pense que tout le monde aura à cœur de montrer un autre visage ce week-end. »
« On a une opportunité d’aller un cran plus loin dans cette compétition »
« Au-delà de perdre un match à Bordeaux, c’était aussi perdre une demi-finale et laisser notre titre de champions d’Europe. Donc c’est ça aussi qui a été dur à digérer, a-t-il également confié. Quand on a gagné une compétition et qu’on sort en demie l’année d’après, c’est toujours compliqué. Et surtout, il y avait des regrets sur la sensation de ne pas avoir joué à notre niveau, de ne pas avoir montré notre vrai visage, si ce n’est sur les 20 dernières minutes peut-être. Donc il y avait beaucoup de regrets, mais une fois que les matchs sont passés, il faut passer à autre chose, ce que le groupe a su faire sur la fin du championnat. Là, on a une opportunité d’aller un cran plus loin dans cette compétition et il faudra qu’on la saisisse mieux que l’année dernière. »