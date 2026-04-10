Antoine Dupont et ses coéquipiers «ont énormément à perdre», l’avertissement lâché sur RMC

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un an après la demi-finale qui avait tourné en faveur de l’Union Bordeaux-Bègles, sacré dans la foulée champion d’Europe, le Stade Toulousain retrouve la bande à Yannick Bru ce dimanche en quart de finale de la Champions Cup. Une rencontre qui a tout d’un piège pour Antoine Dupont et ses coéquipiers selon un consultant.

L’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain se retrouvent pour un duel franco-français en quart de finale de la Champions Cup ce dimanche après-midi (16h) au stade Chaban-Delmas. Une opposition aux airs de finale entre les deux derniers vainqueurs de la compétition, qui s’étaient déjà affrontées en demi-finale en 2024-25, avec une victoire de l'UBB (35-18). Pour Vincent Moscato, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont beaucoup à perdre.

🏉🎙 « Celui qui a le plus à perdre, sur la méthode du jeu, c’est Toulouse. C’est important pour eux de rassoir leur suprématie, ils ont beaucoup plus à perdre que Bordeaux », Vinvin pense que si Toulouse perd, il perdra sa suprématie. pic.twitter.com/01ZBoyH3qZ — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 10, 2026

« Ils ont énormément à perdre » « Je crois que celui qui a le plus à perdre, sur la suprématie, c’est Toulouse. Les autres grignotent, ils ont déjà gagné la Coupe d’Europe, ils veulent le Brennus à tout prix », a confié Moscato dans son émission sur RMC, estimant que les joueurs d’Ugo Mola, «s’ils sont contrés, ont énormément à perdre. Car on va commencer à douter, on va se dire qu’ils sont battables. »