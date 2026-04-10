«J’ai beaucoup souffert», Louis Bielle-Biarrey s’en tire bien vu ce témoignage poignant !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, Louis Bielle-Biarrey fait partie des têtes d’affiche du rugby français au même titre qu’Antoine Dupont. L’ailier se montre performant avec les Bleus ou l’UBB et il est promis à une très belle carrière, mais cela aurait pu très mal se passer pour lui, vu le témoignage poignant d’un joueur du Stade Toulousain.

Lors du dernier Tournoi des Six Nations, un joueur a particulièrement épaté côté XV de France et ce n’est pas Antoine Dupont. Virevoltant sur son aile, Louis Bielle-Biarrey s’est définitivement imposé comme un joueur majeur chez les Bleus, lui qui a inscrit neuf essais lors de la compétition.

« J’ai connu le feu des projecteurs comme l’a connu Louis Bielle-Biarrey » Du haut de ses 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est donc déjà une référence au sein du XV de France et tout va très vite pour lui. Comme le joueur de l’UBB, Teddy Thomas (32 ans) a lui aussi connu la gloire très tôt, mais il l’a plutôt mal vécue, comme il l’a raconté à Canal+. « Quand j’ai commencé, c’était en 2014. Et l’entourage autour de nous, c’était le néant complet. On nous envoyait sur les plateaux télé sans nous briefer. On était un peu envoyés en pâture, on va dire. Mais j’ai connu le feu des projecteurs comme l’a connu Louis Bielle-Biarrey. Je pense que je l’ai beaucoup moins bien géré que lui. J’ai malheureusement fait plus de Unes avec des mauvais titres que de bons titres comme lui. »