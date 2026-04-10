Un plan pour stopper enfin Louis Bielle-Biarrey : La réponse cash du Stade Toulousain

Axel Cornic

La pression monte à quelques jours du quart de finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles. Et si certains craignent l’armada toulousaine avec Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore Romain Ntamack est crainte, il ne faut pas oublier que les bordel-bèglais ont une véritable arme fatale, en la personne de Louis Bielle-Biarrey.

C’est le nouveau phénomène du rugby français. Cela fait déjà trois ans que le grand public connait Louis Bielle-Biarrey, mais il semble avoir franchi un cap lors du dernier Tournoi des 6 Nations. L’ailier de l’UBB est devenu la plus grande peur des défenses adverses et ce dimanche, ce sera le cas de celle du Stade Toulousain.

Antoine Dupont veut oublier ce mauvais souvenir : Il prépare sa vengeance ! https://t.co/khKNg4VaH1 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Il n'y a pas de plan anti-Penaud, anti-LBB ou qui vous voulez » Présent en conférence de presse ce jeudi, Thomas Ramos a toutefois refusé de se concentrer sur un ou deux dangers, avant d’affronter l’UBB en quart de finale de la Champions Cup. « Il n'y a pas de plan anti-Penaud, anti-LBB ou qui vous voulez, mais juste être attentif à ces joueurs-là parce que ce sont des joueurs, forcément de par leur qualité, qui font avancer cette équipe, notamment derrière » a déclaré l’arrière du Stade Toulousain et du XV de France.