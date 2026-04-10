Un plan pour stopper enfin Louis Bielle-Biarrey : La réponse cash du Stade Toulousain

La pression monte à quelques jours du quart de finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles. Et si certains craignent l’armada toulousaine avec Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore Romain Ntamack est crainte, il ne faut pas oublier que les bordel-bèglais ont une véritable arme fatale, en la personne de Louis Bielle-Biarrey.
C’est le nouveau phénomène du rugby français. Cela fait déjà trois ans que le grand public connait Louis Bielle-Biarrey, mais il semble avoir franchi un cap lors du dernier Tournoi des 6 Nations. L’ailier de l’UBB est devenu la plus grande peur des défenses adverses et ce dimanche, ce sera le cas de celle du Stade Toulousain.
« Il n'y a pas de plan anti-Penaud, anti-LBB ou qui vous voulez »
Présent en conférence de presse ce jeudi, Thomas Ramos a toutefois refusé de se concentrer sur un ou deux dangers, avant d’affronter l’UBB en quart de finale de la Champions Cup. « Il n'y a pas de plan anti-Penaud, anti-LBB ou qui vous voulez, mais juste être attentif à ces joueurs-là parce que ce sont des joueurs, forcément de par leur qualité, qui font avancer cette équipe, notamment derrière » a déclaré l’arrière du Stade Toulousain et du XV de France.
« Pour connaître certains des joueurs, c'est sûr que je pense qu'ils ont un très bon groupe »
« Je ne connais pas comment ils fonctionnent à l'intérieur, mais pour connaître certains des joueurs, c'est sûr que je pense qu'ils ont un très bon groupe, qu'ils s'entendent de bien entre eux » a poursuivi Thomas Ramos, analysant un adversaire qui avait réussi à éliminer le Stade Toulousain la saison dernière en Champions Cup. « Et aujourd'hui, un groupe qui fonctionne, c'est un groupe qui travaille bien et un groupe qui s'entend bien, comme très certainement ils le font. Donc voilà, après, je ne suis pas au quotidien avec eux pour savoir comment ça marche, mais en l'occurrence, ça a l'air de bien fonctionner pour eux ».