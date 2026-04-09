Antoine Dupont veut oublier ce mauvais souvenir : Il prépare sa vengeance !

Après avoir remporté le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont se concentre désormais sur la fin de saison avec le Stade Toulousain, et elle ne manque pas d'enjeux. D'ailleurs, le capitaine des Bleus prépare déjà sa vengeance lors d'un rendez-vous majeur.
Cette fois-ci, Antoine Dupont sera bien là. Absent la saison dernière pour la demi-finale de Champions Cup contre l'UBB, le capitaine du Stade Toulousain attend la revanche avec impatience. Dimanche, les deux équipes se retrouvent en quart de finale de la compétition, encore une fois à Bordeaux, et Antoine Dupont a bien l'intention de prendre sa revanche sur les hommes de Yannick Bru qui avaient privé les Toulousains d'un sacre européen la saison dernière.
Dupont annonce la couleur pour le choc contre l'UBB
« Au-delà de perdre un match à Bordeaux, on a surtout perdu une demi-finale et laissé notre titre. C’est ce qui a été dur à digérer. Avec les regrets de ne pas avoir joué à notre niveau, de ne pas avoir montré notre vrai visage hormis les vingt dernières minutes. Il a fallu passer autre chose et ça a été fait. Il faudra mieux saisir l’opportunité cette année », lance-t-il en conférence de presse avant de revenir sur sa frustration d'avoir du suivre ce match en tribunes.
«C’est ce qui a été dur à digérer»
« Ça a pu être des excuses pour la presse, l’entourage. "Il manquait lui ou lui"… Ça ne fait pas avancer de dire ça. Il faut faire avec les blessés. On a ce qu’il faut pour aller loin dans la compétition. Passer des phases finales en tribunes, c’est toujours compliqué. On se sent impuissant. Tout le monde aura l’enthousiasme et l’énergie nécessaire au vu du scénario de l’an dernier. Cette compétition est importante pour le club. Sortir en demie avec des regrets, ce ne sont pas des choses qui nous ressemblent. Tout le monde à cœur de faire mieux », ajoute Antoine Dupont.