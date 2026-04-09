Antoine Dupont veut oublier ce mauvais souvenir : Il prépare sa vengeance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir remporté le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont se concentre désormais sur la fin de saison avec le Stade Toulousain, et elle ne manque pas d'enjeux. D'ailleurs, le capitaine des Bleus prépare déjà sa vengeance lors d'un rendez-vous majeur.

Cette fois-ci, Antoine Dupont sera bien là. Absent la saison dernière pour la demi-finale de Champions Cup contre l'UBB, le capitaine du Stade Toulousain attend la revanche avec impatience. Dimanche, les deux équipes se retrouvent en quart de finale de la compétition, encore une fois à Bordeaux, et Antoine Dupont a bien l'intention de prendre sa revanche sur les hommes de Yannick Bru qui avaient privé les Toulousains d'un sacre européen la saison dernière.

Un joueur dévoile la méthode secrète pour battre Antoine Dupont... et ça marche ! https://t.co/QzMvqb9BVM — le10sport (@le10sport) April 1, 2026

Dupont annonce la couleur pour le choc contre l'UBB « Au-delà de perdre un match à Bordeaux, on a surtout perdu une demi-finale et laissé notre titre. C’est ce qui a été dur à digérer. Avec les regrets de ne pas avoir joué à notre niveau, de ne pas avoir montré notre vrai visage hormis les vingt dernières minutes. Il a fallu passer autre chose et ça a été fait. Il faudra mieux saisir l’opportunité cette année », lance-t-il en conférence de presse avant de revenir sur sa frustration d'avoir du suivre ce match en tribunes.