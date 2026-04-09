Antoine Dupont veut du changement dans sa vie quotidienne, «j’ai un problème avec ça»

Amadou Diawara

Véritable star du rugby mondial, Antoine Dupont fait le plus grand bonheur du XV de France et du Stade Toulousain. Interrogé sur sa vie quotidienne et sur sa routine pour pouvoir performer au plus haut niveau, le sportif de 29 ans a avoué qu'il devait se débarrasser d'une vieille habitude, mais qu'il n'y arrivait pas du tout.

Lors de sa dernière interview accordée à L'Equipe, Antoine Dupont a affirmé qu'il voulait changer quelque chose dans sa vie quotidienne. En effet, la vedette du XV de France et du Stade Toulousain a révélé qu'il avait pris une très mauvaise habitude : celle de se coucher tard. Une habitude qu'il devrait éradiquer, mais il n'arrive pas du tout à le faire.

Antoine Dupont avait «presque honte» : L’information qu’il ne voulait pas révéler https://t.co/FqdxdEFFry — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

«Je n'arrive pas à m'endormir avant minuit» « Ancien gamin hyperactif, vous êtes aujourd'hui très sollicité. Quelle est votre relation au sommeil ? Vous tombez à 22 heures ou vous scrollez jusqu'à 2 heures du mat ? Le sommeil, c'est ma priorité. Je dors beaucoup et c'est hyper important pour moi. Le terrain et la performance ont toujours été ma priorité, donc je n'ai jamais galvaudé la récupération. Même quand j'ai un shooting, une RP ou une sollicitation différente, priorité à ma récup. Si je dois me déplacer, il faut que je dorme et je ne prends jamais de rendez-vous tôt le matin », a affirmé Antoine Dupont, avant d'en rajouter une couche.