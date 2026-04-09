UBB : Bientôt en fin de contrat, Louis Bielle-Biarrey a choisi son club pour les prochaines années !

Amadou Diawara

Louis Bielle-Biarrey va entrer dans la dernière année de son contrat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Liée à l'UBB jusqu'en juin 2027, la star du XV de France va pouvoir négocier avec le club de son choix à la fin de cette saison. Et il semblerait qu'il ait déjà choisi son club pour les prochaines années.

En fin de contrat en juin 2027, Louis Bielle-Biarrey pourrait ne plus faire long feu à l'Union Bordeaux-Bègles. D'ailleurs, la star du XV de France va pouvoir négocier avec le club de son choix à partir du 1er juillet. D'après les règles de la Ligue Nationale de Rugby, les écuries intéressées par un joueur peuvent entrer en contact avec lui dès qu'il est à un an de l'expiration de son engagement. Mais quelle est la position de Louis Bielle-Biarrey, ainsi que celle de l'UBB ?

XV de France - Louis Bielle-Biarrey : La catastrophe redoutée sur RMC https://t.co/Ogq52cfh9k — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Louis Bielle-Biarrey va rempiler à l'UBB ? D'après les indiscrétions de Sud-Ouest, Laurent Marti - président de l'UBB - et Yannick Bru - l'entraineur du club - ont pour priorité absolue de garder Louis Bielle-Biarrey sur du long terme. Ainsi, ils seraient déterminés à prolonger le contrat du crack de 22 ans. De son côté, Louis Bielle-Biarrey refuserait de changer de club. Alors qu'ils se sentirait bien à Bordeaux, il ne se verrait pas changer d'air. D'ailleurs, ses agents auraient déjà lancé les hostilités avec la direction de l'UBB.