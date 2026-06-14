«Il n’a pas d’intérêt à rester» : Une star obligée de partir pour permettre aux Spurs de Victor Wembanyama d’être champions NBA ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en février 2025 et prolongé pour cinq ans et 229 millions de dollars l’année dernière, De’Aaron Fox a été très critiqué durant les playoffs et surtout les Finales NBA. Pour Frédéric Weis, le meneur âgé de 28 ans n’a pas le rendement équivalent à son salaire et les San Antonio Spurs seraient bien avisés de s’en séparer, d’autant plus qu’ils peuvent déjà compter sur des jeunes talents à ce poste.

S’il n’est évidemment pas le seul responsable, De’Aaron Fox est peut-être le symbole de la défaite des San Antonio Spurs face aux New York Knicks en Finales NBA. Recruté en février 2025 en provenance des Sacramento Kings, le meneur âgé de 28 ans était un des rares joueurs d’expérience d’une équipe qui en manquait beaucoup et a été très critiqué durant ces playoffs. Dans la nuit de samedi lors du match 5, il n’a inscrit que 7 points, à 3/15 au tir, quand le rookie Dylan Harper en a inscrit 25 en sortant du banc.

« C’est beaucoup trop cher pour le rendement qu’il a actuellement » « On me demande un monde parfait, c’est essayer de les changer. Évidemment que c’est beaucoup trop cher pour le rendement qu’il a actuellement. Et quand tu vois les jeunes qui arrivent, Dylan Harper est juste fantastique, (Stephon) Castle est un peu moins bon sur ce match, mais dans l’ensemble est plutôt bon aussi », a déclaré Frédéric Weis sur le plateau de NBA Extra sur beIN SPORTS. « Il n’a pas d’intérêt à rester. Même pour lui, parce que je pense qu’il va être relégué sur le banc à un moment parce que les jeunes ont pris le pouvoir. Il faut essayer de les changer, trouver une solution pour pouvoir amener un poste 4 qu’on réclame depuis des années. Et peut-être fournir un petit peu ce banc qui me parait un peu juste. »