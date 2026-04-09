Jalibert, Bielle-Biarrey... L’UBB s'inquiète avant le choc contre Antoine Dupont

Axel Cornic

Après le titre de la saison dernière, l’Union Bordeaux-Bègles rêve de faire un incroyable doublé en Champions Cup. Ça semble être bien parti avec des prestations titanesques comme on a notamment pu le voir en huitième de finale contre Leicester (64-14), mais un très gros morceau se profil pour les quarts de finale, avec le Stade Toulousain.

C’est la guerre des étoiles. Considérées comme deux des meilleures équipes de la planète, l’UBB et le Stade Toulousain vont se retrouver en quart de finale de la Champions Cup. Une affiche à laquelle on a souvent droit en Top 14, mais qui nous avait également réservé une surprise la saison dernière dans la compétition internationale, avec Bordeaux qui avait réussi à éliminer son rival.

Il va lâcher l'UBB pour rejoindre Antoine Dupont ? La proposition qui va faire parler ! https://t.co/JslOk1l1Xo — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Bielle-Biarrey absent de l’entrainement de l’UBB Sur le terrain, il y aura les plus grandes stars du rugby, avec notamment Antoine Dupont, Thomas Ramos, Romain Ntamack ou encore Anthony Jelonch, François Cros et Jack Willis, du côté du Stade Toulousain. Mais du côté de l’UBB, il pourrait bien y avoir quelques absences de dernière minute ! L’inquiétude a en effet commencé à grandir ce mercredi, puisque plusieurs médias dont La Dépêche du Midi ont annoncé que Louis Bielle-Biarrey a été ménagé et n’a pas participé à l’entrainement ouvert à la presse. Et ce n’est pas tout, puisqu’un autre cadre pourrait bien manquer à l’appel...