Matthieu Jalibert - Romain Ntamack : La proposition inattendue lancée au XV de France !

Pierrick Levallet

En l’absence de Romain Ntamack, blessé, Matthieu Jalibert a brillé avec le XV de France pendant le Tournoi des VI Nations. L’identité du titulaire au poste de demi d’ouverture chez les Bleus fait donc débat depuis plusieurs semaines maintenant. Une proposition assez inattendue a alors été faite à Fabien Galthié en vue de la Coupe du monde 2027.

Pendant le Tournoi des VI Nations, Matthieu Jalibert s’est montré à son avantage. Le joueur de l’UBB a profité de l’absence de Romain Ntamack pour blessure pour s’afficher sous son meilleur jour avec le XV de France. Le poste de demi d’ouverture chez les Bleus fait donc débat depuis quelques jours, surtout en vue de la Coupe du monde 2027. Une proposition assez inattendue a alors été faite à Fabien Galthié pour le Mondial en Australie.

XV de France - Antoine Dupont : La mission importante annoncée par Jonny Wilkinson ! https://t.co/Xz1lGdIsG8 — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Jalibert et Ntamack : Le XV de France va imiter l'Afrique du Sud ? Comme rapporté par Rugbyrama, douze entraîneurs du Top 14 ont été sondés sur cette question. Six ont voté pour une titularisation de Romain Ntamack, quatre pour Matthieu Jalibert, et deux autres se sont abstenus. L’un d’eux a d’ailleurs été plutôt indécis sur le sujet. « Je ferais comme les Sud-Africains : je choisis en fonction de l’adversaire et du coaching. Une chose est sûre, les deux sont sur la feuille de match. L’un commence, l’autre finit » a-t-il confié anonymement. Ce point de vue serait partagé par trois techniciens du championnat de France.