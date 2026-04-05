Louis Bielle-Biarrey : Ce moment douloureux que le phénomène du XV de France n’est pas près d’oublier, «on se disait que ce n'était pas possible…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Louis Bielle-Biarrey s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au XV de France après ses débuts lors de la préparation estivale pour la Coupe du monde organisée à domicile en 2023. Après l'événement, il s'était prononcé sur une grosse déception qu’il n’est pas près d’oublier…

À 22 ans, et après 27 sélections, Louis Bielle-Biarrey a déjà connu de belles émotions avec le XV de France. Ce fut le cas il y a quelques jours avec ses quatre essais inscrits face à l’Angleterre, permettant aux Bleus de remporter son deuxième Tournoi des Six Nations de suite. Mais LBB a également connu des situations plus délicates, comme ce quart de finale de Coupe du monde perdu en 2023 face à l’Afrique du Sud. Peu après ce revers, le joueur de Fabien Galthié s’était livré dans les colonnes de L’Équipe.

Louis Bielle-Biarrey : «P*tain, qui me fait chier ?», son premier échange improbable avec Fabien Galthié https://t.co/bn7R7XYxEF — le10sport (@le10sport) April 3, 2026

« C'est assez brutal quand tout s'arrête du jour au lendemain » « J'avoue que je ne réalise pas encore forcément, confiait-il après son retour à Bordeaux. C’est dur de se dire que c'est fini d'un seul coup après tout ce que l'on a vécu durant trois mois tous ensemble, surtout après avoir perdu un quart de finale de Coupe du monde à la maison. C'est assez brutal quand tout s'arrête du jour au lendemain. »