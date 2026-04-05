Louis Bielle-Biarrey : Ce moment douloureux que le phénomène du XV de France n’est pas près d’oublier, «on se disait que ce n'était pas possible…»

Louis Bielle-Biarrey s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au XV de France après ses débuts lors de la préparation estivale pour la Coupe du monde organisée à domicile en 2023. Après l'événement, il s'était prononcé sur une grosse déception qu’il n’est pas près d’oublier…
À 22 ans, et après 27 sélections, Louis Bielle-Biarrey a déjà connu de belles émotions avec le XV de France. Ce fut le cas il y a quelques jours avec ses quatre essais inscrits face à l’Angleterre, permettant aux Bleus de remporter son deuxième Tournoi des Six Nations de suite. Mais LBB a également connu des situations plus délicates, comme ce quart de finale de Coupe du monde perdu en 2023 face à l’Afrique du Sud. Peu après ce revers, le joueur de Fabien Galthié s’était livré dans les colonnes de L’Équipe.
« C'est assez brutal quand tout s'arrête du jour au lendemain »
« J'avoue que je ne réalise pas encore forcément, confiait-il après son retour à Bordeaux. C’est dur de se dire que c'est fini d'un seul coup après tout ce que l'on a vécu durant trois mois tous ensemble, surtout après avoir perdu un quart de finale de Coupe du monde à la maison. C'est assez brutal quand tout s'arrête du jour au lendemain. »
« On se disait que ce n'était pas possible »
« Ce n'était pas du déni, mais un peu quand même. On se disait que ce n'était pas possible. C'était forcément pesant. On avait tous l'objectif d'aller le plus loin possible, et on savait que nous avions trois finales à jouer. Malheureusement, on a perdu la première, regrettait Louis Bielle-Biarrey. Je pense que nous avions vraiment les moyens pour aller au bout. Le groupe a conscience qu'il a laissé passer une énorme opportunité de marquer l'histoire en France. Tout le monde était dégoûté et abattu. Les Springboks sont une énorme équipe, une des meilleures du monde, mais on n'était pas dépassés. On a fait jeu égal, voire plus. Il y avait plus que de la place pour passer mais on a fait deux ou trois erreurs qui nous coûtent autant d'essais en première mi-temps. Ils ont très bien joué leur jeu aussi. Il faudra se servir de ce match. » Le XV de France a désormais l’ambition d’aller loin au Mondial 2027, avec un Louis Bielle-Biarrey encore plus impressionnant sur le terrain.