XV de France : Ce moment «surréaliste» vécu par Louis Bielle-Biarrey, «ça n'allait plus jamais m’arriver»

Âgé de 22 ans, Louis Bielle-Biarrey a fait ses premiers pas en Bleu avant la Coupe du monde organisée par la France en 2023. Peu après l’élimination face à l’Afrique du Sud, le joueur de l’UBB s’était prononcé sur cette expérience unique, évoquant un moment « un peu surréaliste ».
Sacré meilleur joueur du Tournoi des Six Nations pour la deuxième année consécutive, Louis Bielle-Biarrey s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du XV de France avec 29 essais en 27 sélections, faisant de lui le 6e meilleur marqueur de l'histoire de la sélection derrière Damian Penaud, Serge Blanco, Vincent Clerc, Philippe Saint-André et Philippe Sella. Le joueur de l’UBB a débuté sa carrière internationale à l’occasion des tests-matchs avant le Mondial 2023 en France, un événement qui l’a marqué malgré la triste conclusion pour la bande à Fabien Galthié, et cette élimination en quart de finale contre l’Afrique du Sud.
« Avec les moins de 20 ans, je n'avais chanté la Marseillaise qu'une seule fois en France »
« C'était génial et un peu surréaliste de jouer une Coupe du monde devant notre public, confiait Louis Bielle-Biarrey auprès de L’Équipe, quelques jours après l’élimination des Bleus. Avec les moins de 20 ans, je n'avais chanté la Marseillaise qu'une seule fois en France, alors que là, ça m'est arrivé quasiment à tous les matches (il n'était pas sur la feuille pour la première rencontre contre la Nouvelle-Zélande). Ça fait bizarre quand 80 000 personnes te poussent. C'était incroyable d'être porté comme ça. J'ai essayé de savourer. Je savais que ça n'allait plus jamais m'arriver, à moins qu'il y ait une nouvelle Coupe du monde en France dans pas longtemps, mais je ne pense pas ! »
« Mon insouciance était le meilleur moyen pour échapper à la pression »
Rapidement aligné par Fabien Galthié, Louis Bielle-Biarrey ne s’était pas imaginé réaliser autant d’apparitions au moment d’être appelé. « Déjà, je ne l'aurais pas cru ou alors sur un gros concours de circonstances, avait-il reconnu en 2023. Je suis parti avec l'idée de prendre le temps de jeu qu'on allait me donner et de faire de mon mieux. Sur cela, je suis plutôt content. J'ai eu l'opportunité de jouer plus que ce que je pensais et de prendre de l'expérience. Je ne me suis pas posé de question. Et le fait de ne pas vraiment réaliser, car tout va super vite, m'a beaucoup aidé. Mon insouciance était le meilleur moyen pour échapper à la pression. Et dans cette bulle, on ne se rendait pas forcément compte de tout ce qui se disait autour de nous, ça m'a aussi aidé à performer. »