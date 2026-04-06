XV de France : Ce moment «surréaliste» vécu par Louis Bielle-Biarrey, «ça n'allait plus jamais m’arriver»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Âgé de 22 ans, Louis Bielle-Biarrey a fait ses premiers pas en Bleu avant la Coupe du monde organisée par la France en 2023. Peu après l’élimination face à l’Afrique du Sud, le joueur de l’UBB s’était prononcé sur cette expérience unique, évoquant un moment « un peu surréaliste ».

Sacré meilleur joueur du Tournoi des Six Nations pour la deuxième année consécutive, Louis Bielle-Biarrey s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du XV de France avec 29 essais en 27 sélections, faisant de lui le 6e meilleur marqueur de l'histoire de la sélection derrière Damian Penaud, Serge Blanco, Vincent Clerc, Philippe Saint-André et Philippe Sella. Le joueur de l’UBB a débuté sa carrière internationale à l’occasion des tests-matchs avant le Mondial 2023 en France, un événement qui l’a marqué malgré la triste conclusion pour la bande à Fabien Galthié, et cette élimination en quart de finale contre l’Afrique du Sud.

Louis Bielle-Biarrey : «P*tain, qui me fait chier ?», son premier échange improbable avec Fabien Galthié https://t.co/bn7R7XYxEF — le10sport (@le10sport) April 3, 2026

« Avec les moins de 20 ans, je n'avais chanté la Marseillaise qu'une seule fois en France » « C'était génial et un peu surréaliste de jouer une Coupe du monde devant notre public, confiait Louis Bielle-Biarrey auprès de L’Équipe, quelques jours après l’élimination des Bleus. Avec les moins de 20 ans, je n'avais chanté la Marseillaise qu'une seule fois en France, alors que là, ça m'est arrivé quasiment à tous les matches (il n'était pas sur la feuille pour la première rencontre contre la Nouvelle-Zélande). Ça fait bizarre quand 80 000 personnes te poussent. C'était incroyable d'être porté comme ça. J'ai essayé de savourer. Je savais que ça n'allait plus jamais m'arriver, à moins qu'il y ait une nouvelle Coupe du monde en France dans pas longtemps, mais je ne pense pas ! »