XV de France - Romain Ntamack et Matthieu Jalibert : L'idée «stupide» dénoncée par un spécialiste

Axel Cornic

Depuis plusieurs années, Fabien Galthié semblait avoir décidé d’installer Romain Ntamack au poste d’ouvreur, mais la situation a totalement changé récemment. Le forfait du Toulousain pour le 6 Nations 2026 a en effet permis à Matthieu Jalibert de faire un retour fracassant avec le XV de France, relançant totalement les débats à un peu plus d’un an de la Coupe du monde.

Il y a encore quelques mois, tout semblait clair. En dépit d’un talent indéniable et des grandes choses faites sous les couleurs de l’UBB, Matthieu Jalibert semblait très loin du XV de France. Mais le Tournoi des 6 Nations a totalement changé la situation au poste de numéro 10, puisqu’on se demande désormais si Fabien Galthié pourra se priver de lui.

Antoine Dupont et le Stade Toulousain : Les deux (grosses) sanctions à prévoir dans l’affaire du salary cap ! https://t.co/BKjvbOwH91 — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Ntamack ou Jalibert, le feuilleton est relancé Surtout que Romain Ntamack, absent à cause d’une blessure au cours des trois derniers mois, est de retour. Et quel retour, puisqu’il semble s’être relancé à la perfection avec le Stade Toulousain, avec une nouvelle fin de saison riche en objectifs. On se demande donc comment Galthié fera pour les prochains rendez-vous du XV de France, surtout que la Coupe du monde 2027 va arriver très vite et il sera très important d’installer un ouvreur titulaire.