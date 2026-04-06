XV de France - Romain Ntamack et Matthieu Jalibert : L'idée «stupide» dénoncée par un spécialiste

Depuis plusieurs années, Fabien Galthié semblait avoir décidé d’installer Romain Ntamack au poste d’ouvreur, mais la situation a totalement changé récemment. Le forfait du Toulousain pour le 6 Nations 2026 a en effet permis à Matthieu Jalibert de faire un retour fracassant avec le XV de France, relançant totalement les débats à un peu plus d’un an de la Coupe du monde.
Il y a encore quelques mois, tout semblait clair. En dépit d’un talent indéniable et des grandes choses faites sous les couleurs de l’UBB, Matthieu Jalibert semblait très loin du XV de France. Mais le Tournoi des 6 Nations a totalement changé la situation au poste de numéro 10, puisqu’on se demande désormais si Fabien Galthié pourra se priver de lui.
Ntamack ou Jalibert, le feuilleton est relancé
Surtout que Romain Ntamack, absent à cause d’une blessure au cours des trois derniers mois, est de retour. Et quel retour, puisqu’il semble s’être relancé à la perfection avec le Stade Toulousain, avec une nouvelle fin de saison riche en objectifs. On se demande donc comment Galthié fera pour les prochains rendez-vous du XV de France, surtout que la Coupe du monde 2027 va arriver très vite et il sera très important d’installer un ouvreur titulaire.
« Avec l’abondance qu’on a de joueurs, il serait stupide de vouloir les associer »
Certains ont relancé l’idée d’un XV de France avec Jalibert ainsi que Ntamack ensemble sur un terrain, ce qui a déjà été fait par le passé. Mais pour Jacques Brunel, ça ne serait pas vraiment une bonne chose. « Ce n'était pas une mauvaise idée à l’époque. Il fallait voir s'ils pouvaient être associés, parce qu’effectivement, à ce moment-là, Romain jouait assez souvent en 12. Mais aujourd’hui, avec l’abondance qu’on a de joueurs de très grande qualité derrière, il serait stupide de vouloir les associer, je crois » a expliqué l’ancien sélectionneur français, dans Midi Olympique. « Je pense qu’il vaut mieux se dire qu’on a deux ouvreurs et quelles que soient les circonstances, on aura des joueurs très forts à la charnière plutôt que de vouloir disperser leur talent et mettre les deux sur le terrain en même temps ».