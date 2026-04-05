Bagarre à l’arrière d’un bus, course-poursuite en voiture... Nouveau scandale dans le rugby français ?

Axel Cornic

Les histoires rocambolesques se poursuivent dans le rugby français, qui a récemment été marqué par l’agression d’un journaliste en tribunes, lors d’un match de Pro D2. Et cette fois-ci, c’est entre joueurs que les choses auraient dégénéré, avec un choc de bas de tableau qui ne s’est pas arrêté au coup de sifflet final de l’arbitre.

Décidément, la deuxième division française connait pas mal de rebondissements en cette fin de saison. Le 27 mars dernier, un journaliste travaillant pour ICI Pays Basques a été victime de violence de la part des supporters d’Aurillac, ce qui a provoqué des vives réactions dans le milieu du rugby. Mais ce n’est rien avec ce qui se serait apparemment passé en marge de la rencontre entre Nevers et Béziers, lors de la 25e journée de Pro D2.

Antoine Dupont prévient déjà l’UBB : «Il y aura un air de revanche» https://t.co/j639382S87 — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Un après-match (très) animé à Nevers Les tensions étaient nombreuses autour de cette rencontre entre deux clubs de bas de tableau, qui veulent échapper à la relégation. Nevers n’avait plus remporté un seul match depuis le 19 décembre dernier, tandis que Béziers n’a jamais réussi à rapporter le moindre point à l’extérieur depuis le début de la saison. Mais le spectacle a été au rendez-vous, avec pas moins de six essais de chaque côté et finalement une victoire de l’USON (44-41). Les choses n’en sont toutefois pas restées là, puisque la situation aurait dégénérée dès le coup de sifflet final, avec des premières tensions entre joueurs sur le terrain. Et Midi Olympique parle également d’un début d’explication dans le vestiaire entre le troisième ligne centre nivernais Jason Fraser et son vis-à-vis Otunuku Pauta, ainsi qu’une altercation lors de réception d’après-match.