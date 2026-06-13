«On parle de politique» : L’étonnante confidence de Kylian Mbappé sur un joueur de l’équipe de France

Axel Cornic

L’équipe de France débutera son aventure à la Coupe du monde 2026 le 16 juin prochain, avec son premier match de poule contre le Sénégal. Et à quelques jours de ce rendez-vous, le capitaine Kylian Mbappé a décidé de se confier dans les colonnes du quotidien L’Equipe, abordant des sujets plus ou moins importants.

La cohésion entre les joueurs de l’équipe de France est un sujet qui revient régulièrement en ce moment. Il faut dire que les Bleus ont sur le papier l’un des meilleurs effectifs de la planète, mais certains évoquent des possibles désaccords entre les grandes stars, avec notamment un Kylian Mbappé qui cristallise les débats.

Kylian Mbappé scruté de près Le capitaine de l’équipe de France sort d’une saison exceptionnelle au niveau individuel, avec 42 buts en 44 rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Pourtant, elle a été l’une des pires au niveau de l’image, puisque Mbappé a été la cible principale des critiques de la presse espagnole, avec de très nombreuses polémiques qui ont été relayées. Ça ne s’est pas arrêté avec son arrivée en sélection, puisqu’on parle désormais d’un statut fragilisé pour l’ancien du PSG, surtout avec le succès éclatant de certains de ses coéquipiers comme Ousmane Dembélé.