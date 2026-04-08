Il va lâcher l'UBB pour rejoindre Antoine Dupont ? La proposition qui va faire parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La fin de saison s'annonce palpitante pour le rugby français et le duel entre l'UBB et le Stade Toulousain risque de nous tenir en haleine encore quelques semaines que ce soir sur la scène européenne ou dans le Top 14. Mais rapidement, Antoine Dupont pourrait être amené à travailler avec l'un des hommes forts du club rival.

Sous contrat jusqu'en 2028, Fabien Galthié peut préparer sereinement la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en 2027. Toutefois, l'après-Galthié se prépare déjà au sein du XV de France, et dès la fin de l'année 2027, la FFR devra trancher entre une éventuelle prolongation ou un changement de sélectionneur. Si la seconde option est retenue, Philippe Saint-André, ancien sélectionneur des Bleus, imagine deux noms pour le poste, dont celui de Yannick Bru, l'actuel coach de l'UBB, qui pourrait donc avoir sous ses ordres un certain Antoine Dupont.

Antoine Dupont snobé pour un transfert : Ce joueur du XV de France est recruté en priorité https://t.co/xIGCbiPYnJ — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Yannick Bru futur entraîneur du XV de France ? « Deux personnes se dégagent. Ugo Mola montre ce qu'il sait faire à Toulouse. Yannick Bru a été adjoint en sélection (de Philippe Saint-André puis Guy Novès). À Bordeaux, il fait un très gros boulot comme numéro 1. Moi ça ne me manque pas ! (Il se marre.) », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, tout évoquant le meilleur timing possible pour l'annonce d'un nouveau sélectionneur : « Si Fabien Galthié obtient un bon résultat en Australie, en étant finaliste ou demi-finaliste, il peut faire le Tournoi suivant et là on réfléchit sur une prolongation de trois ans supplémentaires. Si ça ne se passe pas très bien, il faudra de vraies négociations fin 2027 avec une étude des personnes disponibles. C'est plus cohérent que le nouveau sélectionneur lance son mandat par le Six Nations 2028. Sinon il n'aura que trois Tournois avant le Mondial 2031. Or le vécu commun est capital. Un choix devrait être pris dès décembre en cas de nouveau sélectionneur. »