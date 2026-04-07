Louis Bielle-Biarrey fait déjà trembler ses rivaux, «il est plus qu'exceptionnel»

Axel Cornic

Déjà redoutable, Louis Bielle-Biarrey a totalement explosé lors du dernier Tournoi des 6 Nations, devenant l’un des ailiers les plus craints de la planète. Et on commence à bien le connaitre du côté du Stade Toulousain, qui va une nouvelle fois croiser sa route et celle de l’Union Bordeaux-Bègles, en quart de finale de la Champions Cup.

C’est la guerre des étoiles. Dans seulement quelques jours, l’UBB et le Stade Toulousain vont s’affronter pour savoir qui accédera au dernier carré de la Champions Cup. Toulouse arrive avec son armada au complet, avec notamment Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore Romain Ntamack, mais il faudra se méfier des Bordelo-bèglais, champions en titre.

La solution pour battre Antoine Dupont : Le précieux conseil qui provient... des All Blacks ! https://t.co/aF65C3LyXI — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Louis est plus qu'exceptionnel, il est presque indescriptible » Il faudra surtout ne pas laisser beaucoup d’espace à Louis Bielle-Biarrey, le serial marqueur de l’UBB et du XV de France. Après avoir établi un nouveau record lors du dernier Tournoi des 6 Nations, l’ailier de 22 ans semble s’être relancé avec notamment un essai magistral contre Leicester lors du huitième de finale (64-14). Et du côté du Stade Toulousain on le connait très bien. « Louis est plus qu'exceptionnel, il est presque indescriptible » a confié à RMC Thibaud Flament, qui côtoie la star de Bordelo-bèglaise en sélection.