La solution pour battre Antoine Dupont : Le précieux conseil qui provient... des All Blacks !

Axel Cornic

Dans quelques jours, l’Union Bordeaux-Bègles va croiser la route d’Antoine Dupont et du Stade Toulousain, pour le quart de finale de la Champions Cup. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert et de Maxime Lucu vont absolument devoir cadenasser le capitaine toulousain et pour ça, ils peuvent s’inspirer de quelques conseils venant de l’autre côté de la planète.

C’est un secret bien gardé. Comment réussir à restreindre l’impact d’Antoine Dupont sur son équipe ? Cette question, toutes les équipes du monde se la sont posée, mais très peu ont trouvé la réponse. Et l’UBB devra également se la poser, puisque dans seulement quelques jours il croisera la route du Stade Toulousain, en quart de finale de la Champions Cup.

Antoine Dupont : L’affaire qui a couté 300.000€ au Stade Toulousain https://t.co/8jJjzjY8Ih — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

L’UBB face à l’obstacle Dupont Dans la compétition internationale, les Bordelo-bèglais restent sur une victoire face aux Toulousains et c’était la saison dernière, en demi-finale (35-18). Une véritable démonstration de la part des hommes de Yannick Bru, qui sont ensuite allés décrocher le premier titre de leur histoire. Mais lors de ce match, Antoine Dupont n’était pas là, puisque déjà blessé à son genou ! Ce sera donc totalement différent et l’UBB ferait donc bien de s’inspirer de certaines équipes qui l’ont affronté, comme les All Blacks.