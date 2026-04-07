La solution pour battre Antoine Dupont : Le précieux conseil qui provient... des All Blacks !

Dans quelques jours, l’Union Bordeaux-Bègles va croiser la route d’Antoine Dupont et du Stade Toulousain, pour le quart de finale de la Champions Cup. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert et de Maxime Lucu vont absolument devoir cadenasser le capitaine toulousain et pour ça, ils peuvent s’inspirer de quelques conseils venant de l’autre côté de la planète.
C’est un secret bien gardé. Comment réussir à restreindre l’impact d’Antoine Dupont sur son équipe ? Cette question, toutes les équipes du monde se la sont posée, mais très peu ont trouvé la réponse. Et l’UBB devra également se la poser, puisque dans seulement quelques jours il croisera la route du Stade Toulousain, en quart de finale de la Champions Cup.
L’UBB face à l’obstacle Dupont
Dans la compétition internationale, les Bordelo-bèglais restent sur une victoire face aux Toulousains et c’était la saison dernière, en demi-finale (35-18). Une véritable démonstration de la part des hommes de Yannick Bru, qui sont ensuite allés décrocher le premier titre de leur histoire. Mais lors de ce match, Antoine Dupont n’était pas là, puisque déjà blessé à son genou ! Ce sera donc totalement différent et l’UBB ferait donc bien de s’inspirer de certaines équipes qui l’ont affronté, comme les All Blacks.
« Si nous lui offrons ces opportunités, il les prendra »
Lors de la tournée de novembre 2024, le capitaine néo-zélandais Scott Barrett avait en effet livré un véritable cours sur comment cadenasser Antoine Dupont. « S’ils ont le ballon et le servent sur un plateau pour Antoine, nous avons vu à quel point il peut être précieux, il contrôle leur jeu » a déclaré le deuxième-ligne, en conférence de presse. « En revanche, si nous arrivons à lui retirer le ballon des mains, ou du moins à lui gâcher les ballons, cela nous aidera grandement à obtenir un résultat. Si nous lui offrons ces opportunités, il les prendra. Notre défense doit donc être très solide autour des rucks, et c’est typiquement le combat des cinq. C’est ce qui a été au cœur de notre préparation cette semaine ».