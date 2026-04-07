Antoine Dupont : L’affaire qui a couté 300.000€ au Stade Toulousain

Axel Cornic

A quelques jours d’un quart de finale de Champions Cup très important face à l’Union Bordeaux-Bègles, le stade Toulousain se retrouve une nouvelle fois au centre d’une grosse polémiques. Et ça n’a rien de sportif, puisque le club d’Antoine Dupont est épinglé une nouvelle fois dans une affaire d’irrégularité dans le salary-cap.

Considéré comme l’un des plus grands clubs de la planète, le Stade Toulousain fait surtout parler de lui pour ses problèmes avec la justice depuis quelques années. On a notamment eu la fameuse affaire Melvyn Jaminet, dont le transfert de l’USAP en 2022 comportait pas mal de zones d’ombre et qui n’est resté qu’une seule saison avant de filer au RCT.

Quand Thomas Ramos se faisait virer du XV de France, «on a eu un différend» https://t.co/c4VEkxQMbs — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Le Stade Toulousain a reconnu ses fautes pour Dupont On se rappelle qu’après avoir longtemps contesté les accusations concernant le transfert de l’arrière français, le Stade Toulousain a finalement reconnu ses erreurs et a accepté de payer une amende de 1,3M€. Mais ce n’est pas le seul dossier compromettant puisqu’Antoine Dupont, capitaine et meilleur joueur du club, a également été inquiété pour une affaire de salary-cap. Comme le souligne Midi Olympique, là aussi les Toulousains ont reconnu leur faute et se sont finalement acquittés d’une amende de 300.000€, après médiation.