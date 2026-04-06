Deux joueurs «extraordinaires» à l’UBB : Louis Bielle-Biarrey ignoré ?

Pierrick Levallet

Véritable phénomène du XV de France, Louis Bielle-Biarrey fait également le bonheur de l’UBB. L’ailier de 22 ans est considéré comme l’un des plus grands talents au monde. Mais à quelques jours du quart de finale de Champions Cup face au Stade toulousain, l’international français a été ignoré sur les antennes de RMC.

Sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, Louis Bielle-Biarrey fait le bonheur du XV de France. Mais l’ailier de 22 ans se montre tout aussi impressionnant sous les couleurs de l’UBB. L’international français est considéré comme l’un des plus grands talents au monde. Mais sur les antennes de RMC, Louis Bielle-Biarrey s’est fait ignorer au moment d’évoquer deux joueurs importants chez les unionistes.

Antoine Dupont aura sa «revanche», l’UBB lance le choc ! https://t.co/xDETbGARKQ — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Ils ont un jeu incroyable» « Toulouse et l’UBB ? Oui il y a match. Ils ont un jeu incroyable, Lucu est extraordinaire. Jalib’ aussi. Alors c’est vrai que la valeur des mecs en face hier [NDLR, contre Leicester ce dimanche], ce n’était pas terrible. Mais je me demande si cette équipe-là n’est pas imprenable. Il y a deux équipes dans ce championnat, deux équipes de fou. Ça vaut le déplacement. Il y a match, je ne vois pas Toulouse devant sur ce match, c’est 50/50 » a expliqué Vincent Moscato dans le Super Moscato Show.