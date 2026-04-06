Affaire Antoine Dupont : Le scandale qui pourrait faire très mal au Stade Toulousain !

Axel Cornic

S’il multiplie les succès sur le terrain, le Stade Toulousain a également défrayé la chronique ces dernières années pour plusieurs fautes commises dans ses comptes. Cela a été le cas pour le transfert de Melvyn Jaminet en 2022, mais une autre affaire pourrait inquiéter le club haut-garonnais.

On le compare souvent au Real Madrid dans le football. Le Stade Toulousain c’est le club français le plus titré de l’histoire, mais également le club européen avec le plus de victoires. Forcément, les meilleurs joueurs du monde veulent faire partie de l’équipe, mais les places sont comptées.

XV de France - Romain Ntamack et Matthieu Jalibert : L'idée «stupide» dénoncée par un spécialiste https://t.co/vZvSq63dxh — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Le Stade Toulousain n’en a pas fini avec la justice Avec des stars comme Antoine Dupont ou Thomas Ramos, la concurrence est évidemment immense, mais les rêves de grandeur sont également restreints par le règlement mis en place par la Ligue nationale de rugby. Le plus important est le salary cap, qui tente d'apporter une sorte d’équité en Top 14 entre les différentes équipes. Mais parfois certains dépassent les limites et c’est le cas du Stade Toulousain, qui commence à devenir un habitué de ce genre d’histoires aprè avoir déjà été sanctionné pour le transfert de Melvyn Jaminet de l'USAP, en 2022.