Affaire Antoine Dupont : Le scandale qui pourrait faire très mal au Stade Toulousain !

S’il multiplie les succès sur le terrain, le Stade Toulousain a également défrayé la chronique ces dernières années pour plusieurs fautes commises dans ses comptes. Cela a été le cas pour le transfert de Melvyn Jaminet en 2022, mais une autre affaire pourrait inquiéter le club haut-garonnais.
On le compare souvent au Real Madrid dans le football. Le Stade Toulousain c’est le club français le plus titré de l’histoire, mais également le club européen avec le plus de victoires. Forcément, les meilleurs joueurs du monde veulent faire partie de l’équipe, mais les places sont comptées.
Le Stade Toulousain n’en a pas fini avec la justice
Avec des stars comme Antoine Dupont ou Thomas Ramos, la concurrence est évidemment immense, mais les rêves de grandeur sont également restreints par le règlement mis en place par la Ligue nationale de rugby. Le plus important est le salary cap, qui tente d'apporter une sorte d’équité en Top 14 entre les différentes équipes. Mais parfois certains dépassent les limites et c’est le cas du Stade Toulousain, qui commence à devenir un habitué de ce genre d’histoires aprè avoir déjà été sanctionné pour le transfert de Melvyn Jaminet de l'USAP, en 2022.
Pour Dupont c’est bon, mais Jelonch...
Les Haut-garonnais sont en effet toujours dans le viseur de la justice pour la fameuse affaire 3S-Alyzia, partenaire officiel du club dont les contrats avec Antoine Dupont et Anthony Jelonch ont été pointés du doigt par L’Equipe. Le quotidien a récemment expliqué que si pour le demi de mêlée les parts d’ombre semblent avoir été éclaircies, ce ne serait toujours pas le cas pour le troisième-ligne de 29 ans. Un autre rendez-vous important est donc foxé, avec le Stade Toulousain devra passer devant une Commission de discipline spécialisée salary-cap le 26 mai prochain. En fonction de la décision, le club risque de se voir infliger une amende assez importante, ou même une interdiction de recrutement.