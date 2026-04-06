Antoine Dupont aura sa «revanche», l’UBB lance le choc !

Axel Cornic

Considérées comme les deux meilleures équipes du Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain vont se retrouver pour le quart de finale de Champions Cup. La saison dernière, on avait eu droit à cette affiche en demi-finale et c’étaient Maxime Lucu et ses coéquipiers qui l’avaient emporté haut la main (35-18).

Tout est en place pour un nouveau match d’anthologie. Opposés respectivement à Bristol (59-26) et à Leicester (64-14), le Stade Toulousain et l’UBB ont livré deux démonstrations de puissance. Ils vont désormais devoir s’affronter pour un ticket dans le dernier carré de la Champions Cup, avec un match qui sent déjà la poudre.

XV de France - Romain Ntamack et Matthieu Jalibert : L'idée «stupide» dénoncée par un spécialiste https://t.co/vZvSq63dxh — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Il y aura un air de revanche par rapport au match de l’année dernière » Car le Stade Toulousain n’a toujours pas oublié. La saison dernière, c’est en effet l’UBB qui l’avait sorti de la Champions Cup, avant d’aller finalement décrocher le titre. Antoine Dupont n’était pas présent lors de ce match car blessé, mais il a déjà annoncé la couleur après la victoire toulousaine en huitième de finale. « C’est une équipe qu’on connaît très bien et, si on retrouve l’UBB, évidemment qu’il y aura un air de revanche par rapport au match de l’année dernière mais on aura le temps de monter tout petit à petit dans la préparation cette semaine » a expliqué le demi de mêlée de 29 ans.