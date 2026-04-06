XV de France - Antoine Dupont : La mission importante annoncée par Jonny Wilkinson !

Axel Cornic

Avec son retour et la victoire lors du 6 Nations 2026, Antoine Dupont a lancé le sprint du XV de France vers la Coupe du monde 2027. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire et c’est notamment le cas pour Fabien Galthié, qui devra trancher dans un dossier extrêmement important.

Depuis son intronisation en 2020, Fabien Galthié a mis un point d’honneur à construire un collectif solide, avec une ossature bien définie. Des leaders se sont ainsi affirmés, mais le choix est assez simple quand on parle d’Antoine Dupont, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby français.

XV de France - Romain Ntamack et Matthieu Jalibert : L'idée «stupide» dénoncée par un spécialiste https://t.co/vZvSq63dxh — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Jalibert ou Ntamack ? Il est plus compliqué de décider quand on a deux joueurs de très haut niveau pour le même poste, comme c’est le cas en ce moment en 10. Romain Ntamack a toujours eu la confiance du sélectionneur, mais Matthieu Jalibert a récemment réussi à inverser la tendance, grâce à des prestations de très haut niveau avec le XV de France. La Coupe du monde approche à grand pas et Galthié devra donc trancher dans le vif, puisque même les plus grands noms de ce sport assurent qu’il fait un ouvreur titulaire bien défini. « Comme Cive Woodward l’a fait avec moi au début des années 2000, il est, je pense, important que le sélectionneur définisse qui est son ouvreur pour les deux ou trois prochaines saisons » a déclaré Jonny Wilkinson, dans Midi Olympique.