L’UBB face à un «gros défi» : Le coup de pression de Louis Bielle-Biarrey !

On aura au moins un club français dans le dernier carré de la Champions Cup, mais lequel ? Car le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles se retrouvent en quart de finale pour l’un des chocs les plus attendus de l’année. Et ce match a un air de revanche, puisque les Bordelo-bèglais avaient éliminé les Toulousain la saison dernière (35-18), avant de s’emparer du titre.
Considérées comme les deux meilleures équipes d’Europe depuis un an, le Stade Toulousain et l’UBB vont à nouveau se croiser en Champions Cup. Cette fois c’est en quart de finale, avec les deux équipes qui ont livré des véritables démonstrations lors des huitièmes, avec neuf essais passés par les Toulousains à Bristol (59-26), autant que les Bordelo-bèglais face à Leicester (64-14).
Un nouveau doublé pour Bielle-Biarrey ?
C’est un match nul pour le moment entre les deux équipes, avec une victoire de chaque côté en Top 14 cette saison. Mais au Stade Toulousain on n’a surement pas oublié la cuisante défaite du 4 mai 2025, quand l’UBB l’avait éliminé de la Champions Cup dans une rencontre à sens unique. Ce jour-là, Louis Bielle-Biarrey avait notamment marqué deux essais et il compte bien récidiver dimanche prochain, avec ce quart de finale qui sent déjà la poudre.
« Que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup, on sait qu’à un moment il faut battre Toulouse pour gagner »
Dès la fin de son huitième de finale, l’ailier de l’UBB s’est en effet projeté sur le choc qui l’attend face au Stade Toulousain d’Antoine Dupont ou Thomas Ramos, ses coéquipiers en club. « On sait que les matchs de phase finales ne sont jamais faciles, on a su se les rendre facile. Je suis très content » a confié Louis Bielle-Biarrey, au micro de France 2. « Ils (les Toulousains) sont en forme comme on pouvait s’y attendre. Que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup, on sait qu’à un moment il faut battre Toulouse pour gagner. On a un gros gros défi qui arrive dimanche prochain, à nous de le préparer parce que si on n’est pas au niveau, ça ne passera pas ».