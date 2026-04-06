Antoine Dupont et Toulouse dans le viseur de l’UBB, «ils ont frappé avant»

Titulaire pour la première fois depuis la fin du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a mené le Stade Toulousain vers une large victoire sur Bristol, lors du huitième de finale de la Ligue des Champions (59-26). Désormais, c’est l’Union Bordeaux-Bègles qui se met en travers de leur route, pour accéder au dernier carré de la compétition.
Depuis quelques années, la victoire finale se joue souvent entre les deux. C’est le cas en Top 14, où le Stade Toulousain maintient une hégémonie longue de trois ans, mais également en Champions Cup. Et cette fois, c’est l’UBB qui reste sur une victoire, puisque Matthieu Jalibert et les siens ont éliminé les Toulousains avant d’aller décrocher le premier titre de leur histoire la saison dernière.
Le Stade Toulousain retrouve l’UBB
Le quart de finale du dimanche 12 avril a donc tout d’une revanche. D’ailleurs, ce mot est directement venu d’Antoine Dupont, qui a lancé les hostilités dès la fin de son huitième de finale. « C’est une équipe qu’on connaît très bien et, si on retrouve l’UBB, évidemment qu’il y aura un air de revanche par rapport au match de l’année dernière mais on aura le temps de monter tout petit à petit dans la préparation cette semaine » a déclaré le capitaine du Stade Toulousain, en conférence de presse d’après-match.
« Je vois une équipe qui arrive sûre de son jeu, qui est meilleure d'année en année »
Et du côté de Bordeaux, on semble prêts à accueillir les sextuples vainqueurs de la Champions Cup ! « Je vois une équipe qui arrive sûre de son jeu, qui est meilleure d'année en année. Ils dominent le championnat outrageusement, peu importe l'équipe qu'ils mettent. Samedi, ils ont envoyé un beau message à la Champions Cup » a confié le pilier bordelo-bèglais Jefferson Poirot, d’après La Dépêche du Midi. « Pour ne rien vous cacher, en les regardant, c'est dur à vivre car c'est ton potentiel futur adversaire. Je ne sais pas comment ils auront pris (notre victoire). Eux ont frappé avant, ça met une petite pression quand on prépare notre 8e de notre côté ».