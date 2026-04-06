Antoine Dupont et Toulouse dans le viseur de l’UBB, «ils ont frappé avant»

Axel Cornic

Titulaire pour la première fois depuis la fin du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a mené le Stade Toulousain vers une large victoire sur Bristol, lors du huitième de finale de la Ligue des Champions (59-26). Désormais, c’est l’Union Bordeaux-Bègles qui se met en travers de leur route, pour accéder au dernier carré de la compétition.

Depuis quelques années, la victoire finale se joue souvent entre les deux. C’est le cas en Top 14, où le Stade Toulousain maintient une hégémonie longue de trois ans, mais également en Champions Cup. Et cette fois, c’est l’UBB qui reste sur une victoire, puisque Matthieu Jalibert et les siens ont éliminé les Toulousains avant d’aller décrocher le premier titre de leur histoire la saison dernière.

XV de France - Romain Ntamack et Matthieu Jalibert : L'idée «stupide» dénoncée par un spécialiste https://t.co/vZvSq63dxh — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Le Stade Toulousain retrouve l’UBB Le quart de finale du dimanche 12 avril a donc tout d’une revanche. D’ailleurs, ce mot est directement venu d’Antoine Dupont, qui a lancé les hostilités dès la fin de son huitième de finale. « C’est une équipe qu’on connaît très bien et, si on retrouve l’UBB, évidemment qu’il y aura un air de revanche par rapport au match de l’année dernière mais on aura le temps de monter tout petit à petit dans la préparation cette semaine » a déclaré le capitaine du Stade Toulousain, en conférence de presse d’après-match.