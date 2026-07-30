Transfert de Geronimo Rulli : Son remplaçant déjà trouvé en Ligue 1 ? Il veut signer à l’OM !

Axel Cornic

Les départs ont rythmé la première partie de ce mercato à l'Olympique de Marseille et ce n'est pas fini. Un nouveau cadre pourrait quitter le club après Mason Greenwood ou Pierre-Emerick Aubameyang, avec Géronimo Rulli. L'international argentin serait en effet dans le viseur de Manchester City et à Marseille, on a déjà commencé à chercher son successeur.

Quasiment tout le monde est à vendre à Marseille. Après une saison catastrophique et dans le viseur de l'UEFA, l'OM doit absolument dégraisser et l'opération a déjà commencé, avec les départs de Mason Greenwood ainsi que de Pierre-Emerick Aubameyang. Et ça va continuer, puisque d'autres candidats sont annoncés à moins d'un mois du début de la saison en Ligue 1.

Trois nouveaux départs en défense... Cela semble être le cas en défense, puisque Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Nayef Aguerd pourraient tous quitter le club phocéen dans les prochaines semaines. Le premier pourrait poursuivre sa carrière en Serie A, tandis que l’Argentin serait proche du Bayer Leverkusen. En ce qui concerne le dernier, il pourrait tout simplement retrouver son ancien club du Stade Rennais. Mais dans ce secteur du terrain on pourrait également avoir un autre départ, qui ne semblait toutefois pas vraiment être prévu.

Géronimo Rulli vers Manchester City Titulaire indiscutable dans les cages, Géronimo Rulli pourrait en effet faire sa valise. Et pas pour n’importe où, puisqu’on parle de lui à Manchester City, où Enzo Maresca a pris la place de Pep Guardiola. Il deviendrait tout simplement le numéro 2 d’un certain Gianluigi Donnarumma, qu’il a pu affronter lorsqu’il évoluait encore au PSG. On ne sait pas encore combien ce deal pourrait rapporter à l’OM, mais le site spécialisé Transfermakrt évalue actuellement l’international argentin à près de 6M€.