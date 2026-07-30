L’OM dépouillé sur le mercato ? L’IA donne les cinq meilleurs défenseurs à recruter cet été !

Axel Cornic

Dans le viseur de l'UEFA, l'Olympique de Marseille doit absolument rentrer dans les clous du fair-play financier s'il ne souhaite pas être exclu de toute compétition européenne. La nouvelle direction a donc décidé de vendre des nombreux éléments de l'équipe, qui semble toutefois clairement affaiblie à moins d'un mois du début de la saison en Ligue 1. Ainsi, Le10Sport a demandé à l'intelligence artificielle quelques conseils pour le mercato marseillais.

Après une saison catastrophique, on savait tous que ça allait être très difficile pour l'OM. Il faut se serrer la ceinture et plusieurs joueurs ont déjà été sacrifiés lors de ce mercato, avec notamment Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Et ça ne vas pas s'arrêter là, puisque la liste des potentiels partants est encore longue.

Une défense à refaire à l'OM Certains secteurs de jeu pourraient totalement changer de visage et c'est le cas de la défense, où l'on annonce trois gros départs. Il y a évidemment Leonardo Balerdi, capitaine déchu qui souhaiterait quitter Marseille six ans après son arrivée et qui aurait quelques touches en Serie A. Puis Facundo Medina, que l'on annonce toujours plus proche d'un transfert vers le Bayer Leverkusen, alors que l'OM a levé son option d'achat de 18M€ il y a seulement quelques mois. Mais également Nayef Aguerd, qui pourrait rebondir dans son ancien club du Stade Rennais.

ChatGPT a trouvé le défenseur parfait pour Genesio Tous les trois pourraient donc partir et on se demande donc sur qui l'OM pourra miser, afin de se construire une nouvelle défense. On a posé cette question à ChatGPT, qui a livré plusieurs pistes de la moins réaliste à la plus originale. Il donne ainsi le nom de Koni De Winter, défenseur polyvalent de 24 ans qui pourrait tout de même couter entre 15 et 20M€, évoluant actuellement à l’AC Milan. « Il a le profil de défenseur moderne recherché par Genesio : solide dans les duels, propre techniquement, capable de défendre haut et encore assez jeune pour prendre de la valeur » insiste l’intelligence artificielle.