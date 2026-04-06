UBB - Stade Toulousain : Antoine Dupont avec Thomas Ramos, ça s’annonce plus compliqué ?

Axel Cornic

Comme chaque saison, le Stade Toulousain va tenter d’aller au bout en Top 14 comme en Champions Cup. Pour le moment, les choses semblent plutôt bien embarquées en championnat avec une place de leader très solide devant ses principaux concurrents, mais pour ce qui est de la compétition internationale, leur route pourrait bien s’arrêter dans quelques jours.

Il y a des défaites qui font beaucoup de bruit, surtout quand il s’agit du Stade Toulousain. Impressionnant depuis trois ans, le club haut-garonnais semblait viser un nouveau doublé au printemps 2025, mais c’était sans compter sur l’UBB. Car Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ont réalisé l’exploit d’éliminer les sextuples vainqueurs de la Champions Cup en demi-finale (35-18), avec d’ailleurs un match à sens unique.

XV de France - Romain Ntamack et Matthieu Jalibert : L'idée «stupide» dénoncée par un spécialiste https://t.co/vZvSq63dxh — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Dupont et Ramos seront bien présents cette fois Gravement blessé au genou quelques semaines plus tôt avec le XV de France, Antoine Dupont n’était pas su la feuille de match ce jour-là. Il n’était d’ailleurs pas le seul, puisqu’avant cette demi-finale le Stade Toulousain avait une longue et prestigieuse liste d’absents avec son capitaine donc, mais également Peato Mauvaka et Blair Kinghorn. Cette fois, ils devraient tous être présents, avec Ugo Mola qui pourra donc aligner son armada face à l’UBB. Seul point noir le forfait de Pierre-Louis Barassi, sorti sur protocole commotion ce week-end.