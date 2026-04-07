Des «équipes de fou» pour Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey, c'est le choc sur RMC !

Pierrick Levallet

Le Top 14 regorge de talents, et certains d’entre eux évoluent au sein du XV de France. C’est notamment le cas pour Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey. Le demi de mêlée du Stade toulousain et l’ailier de l’UBB font le bonheur de la sélection française. Sur RMC, on a d’ailleurs été choqué par la qualité des équipes dans lesquelles jouent les deux joueurs.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Top 14 est l’un des meilleurs championnats au monde. La ligue regorge de talents, dont certains évoluent au XV de France. On peut prendre par exemple Antoine Dupont, considéré comme l’un des meilleurs au monde, ou encore Louis Bielle-Biarrey qui a été sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations. Le demi de mêlée et l’ailier font respectivement le bonheur du Stade toulousain et de l’UBB. Sur RMC, on est d’ailleurs étonné par la qualité des deux équipes.

Antoine Dupont aura sa «revanche», l’UBB lance le choc ! https://t.co/xDETbGARKQ — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Je me demande si cette équipe-là n’est pas imprenable» « Toulouse et l’UBB ? Oui il y a match. Ils ont un jeu incroyable, Lucu est extraordinaire. Jalib’ aussi. Alors c’est vrai que la valeur des mecs en face hier [NDLR, contre Leicester ce dimanche], ce n’était pas terrible. Mais je me demande si cette équipe-là n’est pas imprenable. Il y a deux équipes dans ce championnat, deux équipes de fou. Ça vaut le déplacement. Il y a match, je ne vois pas Toulouse devant sur ce match, c’est 50/50 » a confié Vincent Moscato dans le Super Moscato Show.