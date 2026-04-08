Louis Bielle-Biarrey : La séquence «folle» à la télévision qui fait réagir sur les réseaux

Sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations qu’il a remporté avec le XV de France, Louis Bielle-Biarrey impressionne tout autant avec l’UBB. L’ailier de 22 ans a d’ailleurs été à l’origine d’une séquence jugée « folle » à la télévision. Celle-ci a même suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
Et si Louis Bielle-Biarrey était le prochain phénomène du rugby mondial ? L’ailier de 22 ans a été sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, qu’il a remporté une deuxième fois consécutive avec le XV de France. Si l’international français fait le bonheur des Bleus de Fabien Galthié, il impressionne également sous les couleurs de l’UBB. L’Unioniste a d’ailleurs été à l’origine d’une incroyable séquence retransmise à la télévision avec le club bordelais ce week-end.
Louis Bielle-Biarrey a mis le feu à la défense de Leicester
Louis Bielle-Biarrey a en effet illustré tout son talent contre Leicester en Champions Cup. L’ailier du XV de France a contribué à la large victoire de l’UBB ce dimanche (64-14), et de quelle manière. LBB a inscrit un essai après une longue course de 60 mètres, au cours de laquelle il a éliminé un total de cinq défenseurs. BeIN Sports a décrit cette action comme « folle », et celle-ci a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plus tôt dans la rencontre, Louis Bielle-Biarrey s’était déjà illustré d’une splendide manière en effaçant plusieurs adversaires avant d’offrir un splendide ballon à Maxime Lucu, qui est allé aplatir tranquillement.
L'UBB retrouve le Stade toulousain en Champions Cup
L’UBB s’est ainsi qualifiée pour les quarts de finale de la Champions Cup. Les hommes de Yannick Bru retrouveront le Stade toulousain, qu’ils avaient réussi à éliminer la saison passée. Antoine Dupont et les siens auront donc l’occasion de prendre leur revanche sur Louis Bielle-Biarrey et ses partenaires. Cette rencontre franco-française sur la scène européenne promet d’être particulièrement intéressante à suivre. Rendez-vous ce dimanche 12 avril au Stade André Moga de Bègles, sur la pelouse de l’UBB.