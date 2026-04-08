Louis Bielle-Biarrey : La séquence «folle» à la télévision qui fait réagir sur les réseaux

Pierrick Levallet

Sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations qu’il a remporté avec le XV de France, Louis Bielle-Biarrey impressionne tout autant avec l’UBB. L’ailier de 22 ans a d’ailleurs été à l’origine d’une séquence jugée « folle » à la télévision. Celle-ci a même suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Et si Louis Bielle-Biarrey était le prochain phénomène du rugby mondial ? L’ailier de 22 ans a été sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, qu’il a remporté une deuxième fois consécutive avec le XV de France. Si l’international français fait le bonheur des Bleus de Fabien Galthié, il impressionne également sous les couleurs de l’UBB. L’Unioniste a d’ailleurs été à l’origine d’une incroyable séquence retransmise à la télévision avec le club bordelais ce week-end.

𝑱𝒖𝒔𝒕 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒄 🤯 L’essai de fou furieux de @louis_bielle ! 🚀 #UBBvLEI pic.twitter.com/VfRqkVcbJC — UBB FAN (@UBB_FAN) April 5, 2026

Louis Bielle-Biarrey a mis le feu à la défense de Leicester Louis Bielle-Biarrey a en effet illustré tout son talent contre Leicester en Champions Cup. L’ailier du XV de France a contribué à la large victoire de l’UBB ce dimanche (64-14), et de quelle manière. LBB a inscrit un essai après une longue course de 60 mètres, au cours de laquelle il a éliminé un total de cinq défenseurs. BeIN Sports a décrit cette action comme « folle », et celle-ci a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plus tôt dans la rencontre, Louis Bielle-Biarrey s’était déjà illustré d’une splendide manière en effaçant plusieurs adversaires avant d’offrir un splendide ballon à Maxime Lucu, qui est allé aplatir tranquillement.