Une «revanche» pour Antoine Dupont, la sortie très étonnante du Stade Toulousain

Axel Cornic

La pression monte déjà avant l’un des chocs les plus attendus de la saison. Tenant du titre, l’Union Bordeaux-Bègles de Matthieu Jalibert et de Louis Bielle-Biarrey va accueillir le Stade Toulousain, en quart de finale de la Champions Cup. Antoine Dupont a déjà lancé les hostilités, mais ses coéquipiers ne semblent pas vraiment la penser comme lui.

Ce sont les deux meilleures équipes d’Europe qui vont se croiser, le 12 avril prochain. Après deux véritables démonstrations en huitième de finale, le Stade Toulousain et l’UBB semblent prêts pour le gros choc des quarts de finale de la Champions Cup. Et il y en a un qui est tout particulièrement remonté...

La solution pour battre Antoine Dupont : Le précieux conseil qui provient... des All Blacks ! https://t.co/aF65C3LyXI — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Je pense qu'on est content de jouer l’UBB » Dès la fin de son huitième de finale, Antoine Dupont a en effet rapidement annoncé la couleur en évoquant une « revanche » sur l’UBB, après la défaite de la saison dernière en demi-finale de la Champions Cup à laquelle il n’avait pourtant pas participé. Thibaud Flament y était et bizarrement, il ne semble pas être animé du même sentiment que son capitaine. « Je pense qu'on est content de jouer l’UBB. C'est une équipe qu'on croise très souvent depuis quelques années sur des matchs, soit à élimination, soit des matchs de phase finale. C'est un peu le rival du moment » a expliqué le deuxième-ligne du Stade Toulousain, au micro de RMC.