XV de France : Un «ovni» est annoncé sur RMC (et ce n’est pas Antoine Dupont)

Pierrick Levallet

Le XV de France peut compter sur une très belle génération pour la prochaine Coupe du monde. Fabien Galthié dispose de nombreux talents, qui se sont illustrés pendant le Tournoi des VI Nations. Sur RMC, on a d’ailleurs qualifié un joueur « d’ovni », et ce n’est pas Antoine Dupont.

Pour la Coupe du monde 2027 en Australie, le XV de France pourra compter sur une excellente génération. De nombreux talents se sont illustrés sous les ordres de Fabien Galthié pendant le Tournoi des VI Nations. Un international français a notamment été décrit comme un « ovni ». Et il ne s’agit pas du tout d’Antoine Dupont.

Antoine Dupont - Stade Toulousain : Guy Novès lance un avertissement ! https://t.co/5I4CQ4hk9r — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Il a un placement incroyable» « Fabien Galthié disait que Bielle-Biarrey était le fameux ovni. Au bout d’un moment, ça nous faisait rire les ovnis. Mais pour le coup, c’est un vrai ovni » a d’abord expliqué le journaliste Pierre Dorian dans le Super Moscato Show. « Il a le sens du jeu. Des pattes, tout le monde en a maintenant. Il y a des mecs qui ont énormément de jambes. Je ne suis pas persuadé que c’est le plus rapide du championnat. Mais c’est le sens du jeu. Le mec attrape des ballons, défend, il a un placement incroyable. Il anticipe le truc. C’est comme le sens du but au football. Tu as des mecs qui ont des qualités mais qui ne sont pas très foot » a alors rebondi Vincent Moscato dans son émission sur RMC.